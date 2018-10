Volkswagen e Microsoft | insieme per il cloud automotive

Accordo Volkswagen e Microsoft per servizi connessi nelle auto - : Insieme reinventeremo l'esperienza di guida per le persone di tutto il mondo". Dal 2020, ogni anno più di 5 milioni di nuove Volkswagen saranno completamente connesse e faranno parte dell'Internet of ...

Volkswagen e Microsoft - alleanza strategica per la connettività in auto : Che Volkswagen stesse virando verso una digitalizzazione del brand era cosa intuibile già dai nuovi modelli fortemente hi-tech della controllata Audi (Q3 e A1 tra quelle presentate a Parigi in questi giorni) e dal servizio di smart mobility a zero emissioni avviato qualche mese fa con il car-sharing di We. Ora, invece, arriva la notizia ufficiale dell’accordo stretto con il colosso dell’informatica, Microsoft. Le due aziende ...