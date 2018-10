Vodafone Italia | 2 | 5 mln per Action for 5G | al via secondo bando

Tariffe cellulari offerte migliori mese di Ottobre 2018 Tim - Wind - 3 Italia - Vodafone - Iliad a confronto : Quali sono le migliori offerte cellulari di questo mese di Ottobre: cosa prevedono e costi. Quale scegliere in base alle proprie esigenze

Vodafone - tilt della rete mobile in tutto il Nord Italia. Migliaia di utenti coinvolti : Un black-out della rete Vodafone – sia telefonica che Internet – ha interessato per alcune ore centinaia di Migliaia di utenti italiani, clienti di Vodafone o della low-cost Ho, di proprietà dell’azienda. Il problema è stato risolto definitivamente poco dopo le 11. La maggior parte dei problemi in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ma con il passare delle ore il disservizio si è esteso al resto dell’Italia ...

Vodafone investe 2 - 4 miliardi per sviluppo rete 5G in Italia ma è già avanti su Milano : Investimenti per 2,4 miliardi nella rete 5G da parte di Vodafone Italia , che ha così partecipato attivamente alla gara indetta dal MISE per accelerare lo sviluppo della nuova tecnologia della banda ...

Conclusa gara - frequenze 5G per Telecom Italia - Iliad - Vodafone - Wind Tre - Fastweb : Oggi, alle ore 17.30, si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una competizione vivace, Conclusasi in 14 giornate di miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta. L’ammontare totale delle offerte ...

Vodafone completa la copertura Narrowband IoT in Italia : Vodafone ha completato la copertura del 100% dei propri siti 4G con la tecnologia Narrowband-IoT, Narrowband Internet of Things, . La copertura nazionale, spiega la big delle telecomunicazioni, ...

