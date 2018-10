VODAFONE | arriva un regalo senza precedenti | ecco come sfruttare una promozione da non

Sta arrivando il rimborso VODAFONE per problemi del 3 ottobre : SMS dedicati : Non sono pochi i clienti impattati dai recenti problemi di quest'oggi 3 ottobre a reclamare un rimborso Vodafone, dati i disservizi localizzati principalmente in Piemonte e Valle d'Aosta. I tecnici dell'operatore rosso sono intervenuti con tempestività per tamponare il guasto, che si è dimostrato essere parecchio rovinoso, e peraltro piuttosto esteso. I disturbi non hanno interessato solo la connessione dati, vistosamente più lenta ed a volte ...

Sanzioni AGCOM : arrivano nuove multe per Tim - VODAFONE e Fastweb per le fatturazioni della rete fissa : Le compagnie telefoniche vanno costantemente monitorate, in quanto non passa anno in cui non facciano qualcosa per danneggiare i consumatori. Per fortuna l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è sempre vigile e dispensa Sanzioni, leggi di più...

ILIAD - arriva il servizio esclusivo per l'estero che fa gioire i clienti : battuti TIM - VODAFONE e Wind : ILIAD, arriva il servizio esclusivo che fa felici i clienti: battuti TIM, Vodafone e Wind ILIAD, arriva il servizio esclusivo per l'estero che fa gioire i clienti: battuti TIM, Vodafone e Wind La ...

Ecco le nuove offerte VODAFONE per chi arriva da altri operatori : Scopriamo le novità per i clienti di altri operatori che desiderano effettuare il passaggio a Vodafone usufruendo di offerte vantaggiose L'articolo Ecco le nuove offerte Vodafone per chi arriva da altri operatori proviene da TuttoAndroid.

Tim - Tre e VODAFONE : le promozioni di settembre per chi arriva da Iliad/ Le offerte per rispondere ai francesi : Tim, Tre e Vodafone: le promozioni di settembre per chi arriva da Iliad. Ecco le più interessanti offerte per rispondere ai francesi, che hanno già raggiunto quota 2 milioni di clienti(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Huawei Mate 20 Lite arriva da VODAFONE - acquistabile a 399 Euro o a rate : Huawei Mate 20 Lite disponibile da Vodafone per i nuovi e vecchi clienti, acquistabile in un'unica opzione o a rate: ecco quanto costa e come averlo. L'articolo Huawei Mate 20 Lite arriva da Vodafone, acquistabile a 399 Euro o a rate proviene da TuttoAndroid.

VODAFONE sfida Tim e Wind : arrivano le due migliori offerte winback di settembre : Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre, foto: Hardware Upgrade Vodafone sfida Tim e Wind: arrivano le due migliori offerte winback di settembre Vodafone, si ...

VODAFONE e Wind - arriva la batosta : ecco la notizia che fa infuriare i clienti : Vodafone e Wind, arriva la batosta: ecco la notizia che fa infuriare i clienti Vodafone e Wind, arriva la batosta: ecco la notizia che fa infuriare i clienti Mentre gli operatori di telefonia mobile ...

VODAFONE - offerta da non perdere : arriva 'Special Minuti 30 GB' | Come attivarla a un costo vantaggioso : Vodafone, offerta da non perdere: arriva 'Vodafone Special Minuti 30 GB' ad un costo vantaggioso Vodafone, offerta da non perdere: arriva 'Special Minuti 30 GB' - Come attivarla a un costo vantaggioso ...

TIM sfida VODAFONE - arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB' : minuti illimitati e tanti Giga - Ecco come attivarla : TIM sfida Vodafone, arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB': minuti illimitati e tanti Giga - Ecco come attivarla TIM sfida Vodafone, arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB': minuti illimitati e tanti ...

VODAFONE : arrivano le offerte winback per recuperare i clienti passati a ho.Mobile : Vodafone ha lanciato una campagna SMS per recuperare i clienti passati a ho.Mobile. Saranno attivabili Special Minuti 20GB e 30GB fino all'8 agosto L'articolo Vodafone: arrivano le offerte winback per recuperare i clienti passati a ho.Mobile proviene da TuttoAndroid.