Vodafone | al via secondo bando dedicato a startup e PMI

Vodafone Italia : 2 - 5 mln per Action for 5G - al via secondo bando : Milano, 4 ott., askanews, - Vodafone Italia lancia il secondo bando Action for 5G dedicato alle startup e piccole e medie imprese che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del ...

Come fare portabilità da Vodafone a Ho. Mobile via app : guida e numero per stato di trasferimento : Argomento caldissimo la portabilità da Vodafone a Ho. Mobile. Abbiamo affrontato già qualche giorno fa l'argomento specificando la fattibilità dell'operazione nonostante i vari problemi che in molti utenti stanno riscontrando. Visto che dal sito del nuovo operatore virtuale dello stesso gruppo Vodafone appunto non è possibile procedere al passaggio, l'unica strada percorribile resta quella via app e proprio per questo motivo è giusto ...