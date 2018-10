Vittorio Parigini | dopo Uomini e Donne le ultime novità su Sara Affi Fella

Insulti a Sara Affi Fella sui social - Vittorio Parigini mette un like ad un commento : Gli strasichi provocati dal caso Sara Affi Fella continuano a fare rumore. La ragazza ormai lontano da tutto e tutti dopo aver raggirato la redazione di Uomini e Donne durante il suo trono per la relazione 'clandestina' con Nicola Panico, è ancora bersaglio di critiche e Insulti da parte del web.L'ultima vicenda in ordine di tempo riguarda un commento offensivo rilasciato da un utente nel profilo Instagram dell'ormai ex fidanzato della ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini : 'Storia chiusa' - ma non tutti ci credono : Dopo la scoperta del suo imbroglio a Uomini e donne, Sara Affi Fella si è vista rovinare il business plan che tanto minuziosamente aveva costruito. L'ex tronista, che continuava a frequentare Nicola Panico anche durante la sua partecipazione al programma, ha dovuto fare i conti con gli insulti dei social network, al punto da decidere di chiudere in fretta e furia il suo profilo Instagram. In poche ore è stata anche abbandonata dalla sua agenzia ...

Uomini e donne - Vittorio Parigini : ‘Tra me e Sara Affi Fella è finita’ : “Allora ragzzzi voglio precisare una cosa la storia tra me e Sara è finita. Quindi io non c’entro più nulla. Ciao”. Poche ma efficaci parole quelle pronunciate da Vittorio Parigini su Instagram per comunicare ai follower la fine della sua storia con Sara Affi Fella, la ex tronista che ha ingannato pubblico e redazione di Uomini e donne intrattenendo una relazione con il suo ex Nicola Panico per tutta la durata del suo ...

