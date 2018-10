Vitamina D | ecco il reale effetto sulla densità delle ossa

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Una maxi-ricerca pubblicata su “The Lancet Diabetes & Endocrinology” ha concluso che laD negli adulti non previene le fratture e le cadute e non migliora la: “Le linee guida in vigore andrebbero cambiate per riflettere questi risultati. Data la robustezzaevidenze oggi a disposizione, crediamo inoltre che non sia piu’ giustificabile condurre ulteriori trial cliniciD alla ricerca di effetti positivi sull’apparato muscolo-scheletrico,” ha spiegato Mark Bolland, l’autore dello studio, della University of Auckland. I ricercatori hanno esaminato un’immensa mole di dati relativi a 81 sperimentazioni cliniche sull’integrazione diD sia a dosi basse sia alte: a nessuna dose è risultata protettiva contro fratture (di ogni tipologia, fratture d’anca o vertebrali etc), ...