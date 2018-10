Vitalizi | anche il Senato pronto a tagliarli come alla Camera

La strategia di Lega e M5s per abolire i Vitalizi anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...