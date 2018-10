Vicarious Visions cerca un Multiplayer Networking Architect | che sia per il comparto

eurogamer

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Visariousè lo sviluppatore di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, e come avrete notato è da un po' di tempo che non si hanno notizie dallo studio, sottolinea Pushsquare.Ebbene sembrerebbe proprio che lo studio sia troppo impegnato nel suo prossimo progetto per far parlare di sé, e a confermare questa ipotesi oggi è giunto un nuovo annuncio di lavoro, dal quale possiamo apprendere come Visariuoussia alla ridi unper il suo nuovo progetto. Ora, vista la bontà e il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, sarebbe lecito, da fan della saga di Crash, aspettarsi un remake del karting game Crash Team Racing. Inoltre questo annuncio alimenterebbe queste speranze, magari lo studio sta lavorando proprio ora alonline del gioco.Read more…