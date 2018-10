Via dal lavoro con 41 anni di contributi | così cambieranno le pensioni secondo Salvini

Arriva la pubblicità su WhatsApp? Ecco come sarà. Al Via dal 2019 : WhatsApp pubblicità: rivoluzione in arrivo. Il principale social di messaggistica cambia veste. Dite addio alle chat senza pubblicità: con il nuovo anno, secondo alcuni rumors rilanciati da WABetaInfo su Twitter, gli spot non risparmieranno il sistema di messaggistica più famoso. Ci si chiede, però, dove saranno i banner e se saranno, come si ipotizza, orientati a seconda delle preferenze dell’utente, individuate sulla base degli argomenti ...

«Ministro - ma i numeri del Pil?». E Tria viene portato Via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Barcellona - Vidal : il cileno contro l’allenatore Via social : La vittoria sul Tottenham di ieri sera ha messo fine alla crisi di risultati del Barcellona, senza successi da tre partite prima di Londra, ma non ha placato il malessere di un neo arrivato in blaugrana. Arturo Vidal, infatti, ha dimostrato via social quanto sia contrariato per lo scarso minutaggio che l’allenatore Valverde gli sta concedendo. Il cileno, acquistato in estate dal Bayern Monaco, è stato utilizzato col contagocce e ...

Barcellona - caso Vidal? Il cileno contro l’allenatore Via social : La vittoria sul Tottenham di ieri sera ha messo fine alla crisi di risultati del Barcellona, senza successi da tre partite prima di Londra, ma non ha placato il malessere di un neo arrivato in blaugrana. Arturo Vidal, infatti, ha dimostrato via social quanto sia contrariato per lo scarso minutaggio che l’allenatore Valverde gli sta concedendo. Il cileno, acquistato in estate dal Bayern Monaco, è stato utilizzato col contagocce e ...

Energia : al Via dal 9 all'11 a Veronafiere 'Oil & Nonoil' (3) : (AdnKronos) - Si inizia martedì 9 ottobre con due appuntamenti che illuminano aspetti qualificanti del settore. Alle 11 in Sala Rossa si fa ‘Il punto sulla lotta all’illegalità nel settore petrolifero’ con la Staffetta quotidiana, mentre alle 11.30 in Sala Blu con l’Unione Petrolifera si affronta il

Energia : al Via dal 9 all'11 a Veronafiere 'Oil & Nonoil' (2) : (AdnKronos) - "Con Oil&nonoil Veronafiere presidia il comparto strategico dei carburanti e delle stazioni di servizio. La manifestazione - spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere - si caratterizza come evento b2b ma in grado di affrontare anche tutte le tematiche connesse all’en

Energia : al Via dal 9 all'11 a Veronafiere 'Oil & Nonoil' : Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Qualità dell’aria, trasporti, salute, mobilità pubblica e privata, il gas, la benzina, il diesel e l’elettrico, le reti distribuzione carburanti e le novità normative, la digitalizzazione: a Verona è tutto pronto per affrontare il presente e il futuro del settore Energia,

Dal 5 al 7 ottobre al MANN : al Via la Fiera del Libro di Napoli : 'Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli promuove la lettura in un rapporto sempre curioso con le dimensioni che possano intersecarsi con il mondo dell'arte: la vocazione del MANN ad essere un ...

Giovanni Tria travolto dalle domande sul Pil : la portavoce di Matteo Salvini - Iva Garibaldi - lo porta Via : Giovanni Tria è stato trascinato via dalla portavoce di Matteo Salvini , Iva Garibaldi , mentre nella sala stampa parlamentare i giornalisti cominciavano a fare domande sul Pil.

Migrantes - una graphic novel racconta il Viaggio disperato dal Messico agli Usa : Essere nella pelle di un migrante, lo avete mai immaginato? Avete mai pensato come sarebbe fare a cambio con una di quelle vite che, spinte dalla disperazione, investono tutti i soldi e le speranze che hanno per attraversare il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni precarie? C’è chi non solo lo ha immaginato, ma ha voluto provarlo. E poco importa se il territorio attraversato non è di mare, non parte dall’Africa per raggiungere l’Europa, bensì ...

Papa Francesco inVia 100mila dollari all'Indonesia devastata dal sisma : Città del Vaticano, 4 ott., askanews, - Nell'ultima settimana violente scosse di terremoto e uno tsunami hanno devastato varie zone dell'Indonesia - in particolar modo l'isola di Sulawesi - provocando ...

I giornalisti chiedono del Pil e Tria viene portato Via dallo staff - VIDEO : Terminata la conferenza stampa con Conte, Salvini e Di Maio sulla Nota di aggiornamento del Def, il ministro dell'Economia è stato lasciato in balia dei giornalisti, che gli chiedono quale sia l'ammontare del Pil. Nel VIDEO pubblicato dall'agenzia di stampa Dire , si vede come il ministro non risponde alle ...

Def : «Il Pil? Non l’hanno detto?». E Tria viene portato Via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Viaggiava con patente estera : donna multata dalla Municipale a Bra : Riceviamo da Bra , Cuneo, e pubblichiamo: "Stava circolando a bordo della sua Peugeot 207 nonostante la patente di guida gli fosse stata ritirata qualche settimana prima in quanto non aveva provveduto ...