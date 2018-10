Venom | Tom Hardy il villain supereroe Video trailer | Ruben Fleischer | “Avevamo bisogno

Venom - il film non lascia un minuto di respiro. Tom Hardy miscela esplosiva di atleticità e dolcezza : Benvenuto Tom Hardy. L’universo Marvel aveva davvero bisogno di una star schizoide e autodistruttiva, un po’ meno sicumera da superpoteri e un po’ più alone di sfiga da impossibilità di riscatto. Venom, di Ruben Fleischer (Zombieland), è l’abito giusto per Hardy ed è anche un film fantastico. Non fatevi fuorviare dalla critica statunitense abituata ad osannare pacchi e doppi pacchi di una produzione seriale Marvel piallata per ottenere riflessi ...