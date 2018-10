ilfattoquotidiano

: Venom, il film non lascia un minuto di respiro. Tom Hardy miscela esplosiva di atleticità e dolcezza… - Cascavel47 : Venom, il film non lascia un minuto di respiro. Tom Hardy miscela esplosiva di atleticità e dolcezza… - TutteLeNotizie : Venom, il film non lascia un minuti di respiro. Tom Hardy miscela esplosiva di atleticità e… - giulstark : Ho visto già un po' di gente dire che Venom fa schifo e adesso voglio morire ero così emozionata per questo film e adesso sono distrutta -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Benvenuto Tom. L’universo Marvel aveva davvero bisogno di una star schizoide e autodistruttiva, un po’ meno sicumera da superpoteri e un po’ più alone di sfiga da impossibilità di riscatto., di Ruben Fleischer (Zombieland), è l’abito giusto pered è anche unfantastico. Non fatevi fuorviare dalla critica statunitense abituata ad osannare pacchi e doppi pacchi di una produzione seriale Marvel piallata per ottenere riflessi pavloviani., il simbionte spin off della serie di Spider-Man, una specie di parassita blob proveniente da un altro pianeta che si impossessa del reporter d’assalto Eddie Brock di San Francisco, rifulge di vita propria in quello che sembra essere il primo capitolo di un programmabile blocco di sequel. Lo script denso, comico e spumeggiante degli over 40 Jeff Pinker, Scott Rosenberg e Kelly Marcel attiva la circuitazione di ...