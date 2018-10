Venezia | immigrato si abbassa i pantaloni davanti a una bambina | i parenti lo picchiano

Blastingnews

: Immigrato molesta bimba indifesa: 'Vuoi farmi un...' :O - NapoliSport1926 : Immigrato molesta bimba indifesa: 'Vuoi farmi un...' :O - AlbertoDoria5 : RT @IlPrimatoN: #Venezia, immigrato molesta una bambina e i parenti lo pestano - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: #Venezia, immigrato molesta una bambina e i parenti lo pestano -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Aun uomo, originario della Tunisia, ha molestato unache stava transitando nella stazione ferroviariana. Il tunisino, ubriaco secondo le prime ricostruzioni, si èto ialla minore per mostrarle le parti intime. Un paio di giorni dopo tredellasono tornati in stazione per vendicarsi, prendendo a pugni il molestatore., un tunisino molesta una minore vicino la stazione La, originaria della Laguna dirio tera' San Leonardo, stava transitando in stazione quando si è mostratoa lei il tunisino che improvvisamente si è slacciato i. La minore, sotto shock, è così scappata velocemente a casa e ha raccontato tutto ai genitori e. Un paio di sere più tardi i tredella vittima hanno deciso di vendicarsi, presentandosi nei dintorni della stazione in cerca del ...