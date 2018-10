Valerio Merola | storia drammatica raccontata al Grande Fratello Vip 3

GF VIP choc – Valerio Merola : “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto : Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. L'articolo GF VIP choc – Valerio Merola: “Maurizio Battista è un pezzo di… Enrico Silvestrin non so nemmeno chi sia”. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Valerio Merola ha avuto parole decisamente dure per Battista e nello sfogo non ha risparmiato Enrico Silvestrin : parole molto dure fra Valerio Merola e Maurizio Battista, non è stato risparmiato neanche Enrico Silvestrin. Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘, c’è chi è convinto di essere stato pugnalato alle spalle. Stiamo parlando di Valerio Merola. In queste ore, il gieffino ha manifestato la sua delusione e incredulità per il fatto di essere stato nominato da Maurizio Battista. Così, ha avuto parole decisamente dure per quello che reputava ...

Grande Fratello Vip 2018 : Valerio Merola rimane male per la nomination. La reazione di Maurizio Battista : Grande Fratello Vip 2018: all’indomani della puntata di lunedì 1 ottobre già si scardinano gli equilibri stucchevoli della Casa: Valerio Merola è una furia dopo la nomination, anche se rimane pacato. Battista replica piccato! Ma vediamo di capire bene cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia anche con dei contributo Video. Grande Fratello Vip 2018: Valerio Merola rimane male per essere stato nominato Valerio Merola, il “Merolone”, ...

GF Vip - Valerio Merola è una furia per la nomination : «Battista un pezzo di mer*a. Di Silvestrin non me ne frega un caz*o - non so manco chi sia» : Valerio Merola - Grande Fratello Vip 2018 Terminata la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo), i due gruppi, nuovamente divisi tra Casa e Caverna, riflettono su quanto accaduto nel corso della diretta, in particolare sulle nomination. Valerio Merola, finito al televoto con Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander, si mostra alquanto infastidito. Ciò che non va giù all’ex ...

Maurizio Battista : “Valerio Merola deve capire che non è più il seduttore - è qui per riabilitarsi” : Le parole di Maurizio Battista su Valerio Merola Al Grande Fratello Vip 2018‘ sembra che alcuni inquilini della casa facciano fatica a sopportare l’atteggiamento di Valerio Merola. Maurizio Battista in particolare, è convinto che l’uomo si senta al di sopra degli altri concorrenti e tenda a dilungarsi troppo nel racconto di conquiste amorose – tra le quali a suo dire ci sarebbe anche Moana Pozzi – ormai appartenenti al passato. Così, ...

Valerio Merola deluso da Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista contestato da Valerio Merola al GF Vip 3 Non c’è pace per il nuovo gruppo dei cavernicoli al Grande Fratello Vip 3. Valerio Merola, Maurizio Battista, Enrico Silvestrin, Benedetta Mazza, Giulia Salemi, Elia Fongaro e la Marchesa D’Aragona hanno lasciato ieri sera la parte agiata della casa per vivere una settimana nella caverna. Valerio Merola poche ore fa ha espresso tutta la sua frustrazione per la nomination ...