Ieri sui telefoni cellulari in tutta l'America èto un "". "Presidential Alert" recita il messaggio. "Questo è un test. Non è necessaria alcuna azione". E' la prima volta che viene effettuato un simile test nazionale. Gli 'alert' presidenziali saranno riservati alle notizie gravi diffuse dalla Casa Bianca per informare i cittadini in caso di emergenze pubbliche, attacchi terroristici, missilistici o invasione. Nessuno potrà rifiutare la ricezione dell'.(Di giovedì 4 ottobre 2018)