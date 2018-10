USA | niente visti per i partner gay dei diplomatici ...

Juve - Curva Sud chiUSA una giornata per coro razzista : niente ultras contro il Genoa : Il Giudice Sportivo punisce i bianconeri per quanto avvenuto contro il Napoli. Nessuna prova tv per Chiesa

Asia al contrattacco : "Bennett mi fa pena - non ho fatto niente di quello di cui mi accUSA" : "Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata". Lo ha detto Asia Argento alla fine dell'intervista con Massimo Giletti (che ha supportato la richiesta dell'attrice appellandosi all'ad di Sky Italia, Andrea Zappia), a Non è l'arena, in onda stasera su la7, in cui lei si è difesa dalle accuse di Jimmy Bennett. "La ...

Niente pace tra Cina e USA. Draghi spaventa il mercato dei tassi : Anche questa survey mostra una robusta domanda interna e un canale estero ancora in rallentamento, ma in generale il quadro offerto è di un economia solida. Il buon dato ha offerto un po' di supporto ...

Niente asilo bimbo malato caUSA no vax : ANSA, - BOLZANO, 23 SET - Un bambino di tre anni della val Pusteria, malato di leucemia, non frequenterà l'asilo del suo paese perché alcuni compagni non sono vaccinati. Come racconta il giornale ...

Girona-Barcellona in USA - ancora niente accordo tra sindacato e Liga : Il capo dell'AFE Aganzo e il presidente della Liga Tebas si sono incontrati - senza esito - per trovare un accordo sulle gare del campionato spagnolo in USA. L'articolo Girona-Barcellona in USA, ancora niente accordo tra sindacato e Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Venezia - dopo la timbratura niente paUSA caffè per i dipendenti comunali : 1 – niente pesce2 – La noia non è appetitosa3 – La competizione è il sale della vostra carriera (e del vostro cestino del pranzo)4 – Il pranzo è solo vostro5 – La baguette non è sempre office-friendly6 – Lasciate a casa il servizio buono7 – Chiudete la bocca8 – A nessuno piace freddo9 – Parlate solo su richiesta10 – I dettagli (non) fanno la differenza11 – Pensate solo al vostro cibo12 – Il vino lasciatelo per la cena. A casa13 – Moderate, ...

Lavoro - il colosso Alibaba scarica Trump : niente milione di posti negli USA : Un milione di posti di Lavoro in meno. La guerra dei dazi iniziata da Trump contro la Cina produce uno spiacevolissimo effetto collaterale per gli americani. Il colosso Alibaba ha infatti deciso che non procederà più all'insediamento negli USA, che aveva preannunciato appena un annetto fa. Quell'insediamento avrebbe dovuto produrre in 5 anni un incremento occupazionale di un milione di lavoratori.Addio milione di posti di LavoroIl colosso ...

Paesi africani contro Salvini : “paragona migranti a schiavi”/ Ultime notizie - replica “niente di cui scUSArmi” : migranti, Unione Africana contro Salvini: "Non sono schiavi". Ultime notizie, l'ufficio stampa del ministro dell'interno precisa: "mai nessun insulto"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Google si scUSA per l’inconveniente sulla modalità di risparmio energetico “impazzita” : Aveva infastidito diversi possessori di Google Pixel (e non solo) la curiosa attivazione della modalità di risparmio energetico sul proprio device L'articolo Google si scusa per l’inconveniente sulla modalità di risparmio energetico “impazzita” proviene da TuttoAndroid.

Copyright - parlamento Ue approva la proposta di riforma. Niente “tassa sui link” per chi li USA a fini non commerciali : Il parlamento europeo in plenaria a Strasburgo ha approvato con 438 voti a favore, 226 contro e 39 astensioni la proposta di riforma del Copyright. Dopo averlo respinto il 5 luglio, gli eurodeputati avevano proposto oltre 250 emendamenti al testo. In plenaria hanno approvato una nuova versione, aprendo ai negoziati con il Consiglio e la Commissione europea, per l’intesa su un testo definitivo. Respinti gli emendamenti di M5S ed Efdd che ...

Argentina - Icardi : 'Giusto che Messi si prenda una paUSA dalla nazionale. Io qui non ho ancora dimostrato niente' : Dopo l'esclusione da parte di Sampaoli, che gli è costata il Mondiale in Russia, Mauro Icardi è tornato in nazionale Argentina . Per l'attaccante dell'Inter è arrivata la chiamata del ct Scaloni, che ...

"Niente casa - sei transgender". Fa caUSA e viene risarcita : Accade a Trento: aveva firmato il preliminare e versato la caparra, ma la società immobiliare si è tirata indietro una volta scoperta la sua transessualità. "Sentenza storica", ma nel frattempo Andrea è andata a vivere all'estero