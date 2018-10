USA | accusati sette presunti militari russi di crimini informatici

Turchia - confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accUSAti del tentato golpe del 2016 : Attentato all’ordine costituzionale. È l’accusa con cui un tribunale di Istanbul ha confermato in appello l’ergastolo – da scontare al carcere duro – per cinque giornalisti e un accademico turco, tra cui i fratelli Ahmet e Mehmet Altan, ritenuti colpevoli di aver sostenuto l’imam Fethullah Gülen nel tentativo di golpe del luglio 2016. La sentenza era attesa con preoccupazione dalla comunità internazionale, ...

Bologna - prosciolti 22 “anarco-ambientalisti”. Erano accUSAti di quattro attentati : Ventidue sentenze di non luogo a procedere sono state pronunciate dal Gup del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, nei confronti di altrettanti imputati di associazione per delinquere. Il gruppo, definito di natura “anarco-ambientalista“, era accusato di aver commesso quattro attentati tra il 2010 e il 2011: uno incendiario al Roadhouse Grill di Bologna, un altro con un ordigno rudimentale presso gli uffici di Ibm Italia, ...

Nei Paesi Bassi sono stati arrestati 7 uomini accUSAti di progettare un grande attacco terroristico : La polizia olandese ha arrestato sette uomini accusati di progettare un grande attacco terroristico con granate, pistole automatiche e cinture esplosive. Gli arresti sono avvenuti in quattro posti diversi dei Paesi Bassi e hanno riguardato uomini con un’età compresa tra The post Nei Paesi Bassi sono stati arrestati 7 uomini accusati di progettare un grande attacco terroristico appeared first on Il Post.

Incendi in Portogallo - 64 morti nel 2017 : 12 accUSAti di omicidio colposo : In riferimento all’Incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della ...

Niccolò Bettarini : processo a fine ottobre/ Imputati accUSAti di tentato omicidio - no a testimonianza 19enne : Niccolò Bettarini: il gup ha fissato la prima udienza del processo con rito abbreviato a fine ottobre. Imputati quattro giovani accusati di tentato omicidio aggravato.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:02:00 GMT)

Nove impiccati accUSAti di stupro di gruppo : la vittima aveva ritirato la denuncia : Nonostante la vittima avesse ritirato la denuncia, Nove uomini, tutti sotto i 23 anni, sono stati condannati a morte. Inutili le proteste in strada dei familiari delle vittime. L'esecuzione è avvenuta nel carcere di Shiraz, nella provincia iraniana di Fars.Continua a leggere

Scarcerati i pescatori tunisini accUSAti di avere 'trainato' un barcone di migranti : Per 24 giorni si sono professati innocenti, confidando nel lavoro degli avvocati mentre all'esterno del carcere, dove sono stati rinchiusi con l'accusa di avere favorito l'immigrazione clandestina, un ...

Strage via d’Amelio - pm : poliziotti accUSAti del depistaggio : “Hanno favorito la mafia” : Strage via d’Amelio, pm: poliziotti accusati del depistaggio: “Hanno favorito la mafia” Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è ...

Strage via d’Amelio - pm chiede aggravante per i poliziotti accUSAti del depistaggio : “Hanno favorito la mafia” : Hanno depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio ma facendolo hanno favorito Cosa nostra. È questa la tesi della procura di Caltanissetta, che nel corso dell’udienza preliminare ha chiest l’applicazione del comma 1 dell’articolo 416 bis per il tre poliziotti accusati di concorso in calunnia per avere creato il falso pentito Vincenzo Scarantino. Si è aperto in questo modo il processo per il depistaggio di via d’Amelio che vede ...

Via D’Amelio - i figli di Borsellino parte civile contro i tre poliziotti accUSAti del depistaggio : Fiammetta: "Seguiremo ogni aspetto di questo processo". Al via l’udienza preliminare al tribunale di Caltanissetta.

The Weeknd e i Daft Punk sarebbero stati accUSAti di plagio per la canzone “Starboy” : Una causa da 5 MILIONI di dollari The post The Weeknd e i Daft Punk sarebbero stati accusati di plagio per la canzone “Starboy” appeared first on News Mtv Italia.

USA - pedofilia : altri 24 preti accUSAti : 7.10 Dopo lo scandalo esploso in Pennsylvania, il vescovo di Salt Lake City,capitale dello Utah, ha rivelato pubblicamente una serie di "credibili accuse" di pedofilia nei confronti di 16 preti della diocesi per fatti accaduti a partire dal 1990. Stessa cosa è accaduta a San Diego,in California, dove a una lista già stilata si sono aggiunti 8 nomi La diocesi di Salt Lake City ha ricevuto denunce da 34 vittime, ha scritto il vescovo Oscar Solis ...