In una lettera aperta al New York Times oltre 650di diritto chiedono che il Senato non confermi Brettalla corte suprema Usa. "Abbiamo vedute differenti suma siamo uniti nel credere che egli non abbia il giusto temperamento giudiziario, una delle qualità più importanti per un", si legge nella lettera in cui si spiega che per temperamento giudiziario si intendono anche l'imparzialità e l'obiettività.(Di giovedì 4 ottobre 2018)