Una settimana lavorativa di 4 giorni potrebbe rendere le persone più felici e produttive

Una settimana lavorativa di 4 giorni potrebbe rendere le persone più felici : Sembra che un solo weekend non basti a farci riposare come si deve: ma a dirlo non sono i lavativi, bensì la scienza. Credete che lavorare cinque giorni a settimana sia troppo? Bene, perché forse nel futuro prossimo potrebbe accadere qualcosa di rivoluzionario. Nel Regno Unito, infatti, i sindacati hanno proposto di diminuire i giorni lavorativi da cinque a quattro. Non solo per migliorare la qualità di vita delle persone, ma anche il rendimento ...

Dr4 - Una settimana con la Sport 1.6 Bi-Fuel Gpl - DAY 4 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento Sport (l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Fuel Gpl da 115 CV. ...

Dr4 - Una settimana con la Sport 1.6 Bi-Fuel Gpl - DAY 3 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento Sport (l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Fuel Gpl da 115 CV. ...

Dr4 - Una settimana con la Sport 1.6 Bi-Fuel Gpl - DAY 2 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento Sport (l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Fuel Gpl da 115 CV. ...

Terremoto in Indonesia : i detenuti fuggono dalle carceri - “hanno Una settimana per consegnarsi” : Il Terremoto che ha devastato l’Indonesia ha anche consentito l’evasione di 769 detenuti da due diverse carceri sull’isola di Sulawesi: il sisma ha danneggiato i penitenziari nelle aree di Palu e Donggala, favorendo la fuga di massa. Il ministro della Sicurezza ha reso noto che le autorità hanno diramato “un ultimatum”: gli evasi “hanno una settimana per consegnarsi“. Al momento, la caccia ai detenuti ...

Dr4 - Una settimana con la Sport 1.6 Bi-Fuel Gpl - DAY 1 : Questa settimana, per il nostro Diario di bordo, saliamo sulla Dr4, crossover compatta frutto della partnership industriale con il gruppo cinese Jac e distribuita nel nostro Paese dalla DR Motor. Arrivata nel 2017, è lunga 4 metri e 35, larga 1,77, alta 1,64 e con un passo di 2 metri e 56. L'esemplare in nostro possesso, in allestimento Sport (l'altro disponibile è il Cross), è spinto da un 1.6 Bi-Fuel Gpl da 115 CV. ...

Previsioni Meteo Ottobre 2018 - l’Autunno entra nel vivo : inizia Una lunga settimana di Maltempo sull’Italia : 1/5 ...

F1 - GP Giappone 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra Una settimana a Suzuka : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno è sempre in azione e senza avere neanche il tempo di respirare si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Sull’asfalto nipponico l’alfiere britannico ...

Kavanaugh promosso Ma il "verdetto" finale solo tra Una settimana : Il diretto interessato ha ribadito invece che si tratta di 'un'offensiva politica calcolata, orchestrata e alimentata dalla rabbia per l'elezione di Trump nel 2016'. E che lui è il bersaglio di un ...

Ci sarà un’indagine di Una settimana sul giudice Kavanaugh : La condurrà l'FBI e l'ha richiesta un senatore Repubblicano dopo molte pressioni: la sua conferma alla Corte Suprema quindi è sospesa The post Ci sarà un’indagine di una settimana sul giudice Kavanaugh appeared first on Il Post.

Splatoon 2 : l'ultima mappa e Una nuova arma verranno introdotte la settimana prossima : Nintendo ha annunciato che col prossimo aggiornamento in programma la settimana prossima verrà introdotta una nuova mappa in Splatoon 2, la mappa in questione è Skipper Pavillion e come la compagnia ha affermato precedentemente, questa sarà l'ultima mappa inedita.Come riporta Gamingbolt, la patch 4.1.0 sarà disponibile dalla prossima settimana ed introdurrà la nuova mappa il 2 ottobre (Nord America), farà inoltre la sua comparsa la bomba ...

Una settimana di iniziative per l'allattamento materno : Corsi per la sicurezza dei bambini, spettacoli a tema maternità e la tradizionale passeggiata collettiva sono solo alcuni degli eventi che sono stati

Sondaggio Index Research - Lega : balzo dello 0 - 7% in Una settimana - Matteo Salvini nello spazio : Nel giorno del soffertissimo sì alla manovra, la Lega di Matteo Salvini incassa un'altra roboante promozione. Si tratta del Sondaggio Index Research proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli , su ...

Terlago - trovata morta in casa da Una settimana : Terlago. morta da alcuni giorni, forse una settimana. Daria Zuccatti aveva 57 anni e viveva da sola in un appartamento nel centro di Terlago. La sua assenza è stata notata da alcuni parenti e da ...