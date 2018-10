Una nuova versione di Nintendo Switch nel 2019? Pare quasi ufficiale

Trento. Blm Group Arena : finiti i lavori alla nuova tribUna est : Novità positive per gli sportivi trentini. Sono stati ultimati i lavori relativi alla realizzazione della nuova tribuna sul lato est

È tornata! Ed è Una ‘nuova’ Kate Middleton. Tutti di stucco : si è presentata così : Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un ...

Noemi Durini - l’avvocato di Marzo chiede Una nuova perizia e l’esclusione della premeditazione. Giovedì la decisione : Una nuova perizia psichiatrica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione della premeditazione. Nonché la riqualificazione dell’accusa di soppressione del cadavere in semplice occultamento. Sono le richieste che il difensore di Lucio Marzo, l’avvocato Luigi Rella, ha formulato in aula nella seconda udienza del processo con rito abbreviato in corso a Lecce contro il 18enne di Montesardo Salentino, imputato per l’omicidio ...

F1 - GP Giappone - la Ferrari si presenta con Una nuova livrea : Il tutto, stando a quanto riporta Autosport coincide con l'inizio di una nuova attività commerciale di Philip Morris incentrata sull'innovazione, la scienza e la tecnologia. Non si tratta quindi di ...

Una nuova speranza per i pastori d'Etiopia : Tutto il suo mondo è la pastorizia. 'Nella mia immaginazione io non riesco a vedere un'altra vita. Ma se perdiamo i nostri animali, quale sarà il nostro futuro?'. Suo marito Mahamud ha cominciato a ...

Conte a Famiglia Cristiana : "Non serve Una nuova Dc ma una democrazia dei cristiani" : "Non serve una nuova democrazia Cristiana, ma piuttosto una democrazia dei cristiani".Così, in un'intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, il premier Giuseppe Conte in merito all'opportunità della rinascita di un partito dei cattolici."La nostra è una manovra che guarda al ceto medio e al nostro tessuto produttivo. Puntiamo alla crescita, attraverso una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Negli ultimi anni abbiamo ...

L'Europa sarà l'epicentro di Una nuova crisi finanziaria? : Sì Da una serie di segnali di tipo macroeconomico e geopolitico, si vede che l’area euro rischia di trovarsi schiacciata tra il fronte delle tensioni commerciali che si è aperto tra Stati Uniti e Cina – in lotta soprattutto per il predominio tecnologico – e l’ascesa di nuovi governi di stampo populi

C'è Una nuova risorsa per gli informatori anonimi nella pubblica amministrazione : Le organizzazioni non-profit Transparency International Italia e Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali presentano oggi WhistleblowingPa, strumento informatico che consente agli enti pubblici di raccogliere segnalazioni anonime su corruzione e illeciti interni alle pubbliche amministrazioni, garantendo l’anonimato del segnalante. L’iniziativa arriva a quasi un anno dall’approvazione della legge sul ...

L'Italia corre sul filo di Una nuova crisi economica : Sarà complicato per la Banca centrale europea contrastare una crisi futura nello stesso modo in cui è riuscita a farlo negli ultimi sette anni circa, da quando è in carica Mario Draghi. A dirlo è ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con Una nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

Sperimentazione nuova viabilità nella zona della Villa ComUnale - Mannetti : Valuteremo esiti : L'Aquila - Allestimento di una rotatoria all’incrocio alla fine di via Venti settembre, dalla parte della Villa Comunale, e riapertura al transito di via dei Giardini a senso unico. Sono queste le principali misure per la circolazione stradale, rese note dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, per razionalizzare il transito delle auto nella zona della Villa Comunale. Il nuovo sistema entrerà in vigore subito. La rotatoria – ...

Nuova Suzuki Katana - veloce e tagliente come Una spada [FOTO] : Suzuki presenta al Salone di Colonia 2018 la Nuova Katana, erede dell’omonimo modello che ha segnato la storia della moto dagli anni Ottanta in poi La Suzuki Katana del 1981 è una tra le moto più iconiche della storia ed è sempre rimasta nel cuore di Suzuki. Oggi quel leggendario spirito libero e anticonformista torna a vivere nella Nuova Katana, che debutta in anteprima mondiale a INTERMOT 2018. tratti scultorei della prima ...

Uomini e Donne/ David e Valentina - è nata Una nuova coppia? L'addio è sempre più vicino... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. David Scarantino e Valentina Autiero saranno la nuova coppia dello show? L'addio potrebbe essere sempre più vicino(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Milano. Biblioteca di Baggio : lavori per Una nuova Sala Polifunzionale : Al via i lavori per la realizzazione della nuova Sala Polifunzionale della Biblioteca di Baggio, in via Pistoia 10. La nuova