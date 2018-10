Un talento al giorno | Rolando Mandragora | forte difensore dell’Udinese

Un talento al Giorno : Moise Kean - forte attaccante della Juve : Moise Kean dopo gli inizi nei vivai di Asti prima e Torino poi, nel 2010 entra nel settore giovanile della Juventus. Nel corso della stagione 2016-2017 si divide tra la formazione Primavera di Fabio Grosso, con cui raggiunge la semifinale scudetto, e la prima squadra di Massimiliano Allegri. Con quest’ultima, il 19 novembre 2016 fa il suo esordio in Serie A, all’età di 16 anni e 8 mesi, subentrando all’84’ a ...

Miha Zajc è nato a San Pietro, il 1º luglio 1994, è un calciatore sloveno, centrocampista dell'Empoli e della nazionale slovena. È un trequartista che può giocare anche come centrale di centrocampo. È dotato di un'ottima tecnica di base. È abile nei calci piazzati e nella visione di gioco. Destro di piede, possiede inoltre un buon dribbling e un buon tiro dalla lunga distanza.

Leonardo Spinazzola un terzino sinistro, all'occorrenza impiegabile anche sulla fascia destra, dalle spiccate doti fisiche e atletiche, resistente allo sforzo e che eccelle nel cambio di passo. Tra le sue migliori qualità c'è il dribbling, in particolare finte, sterzate e doppi passi che gli consentono di superare con facilità l'avversario: tale abilità lo rende molto efficace nell'uno contro uno e nelle giocate in ...

Patrick Cutrone è un calciatore italiano, attaccante del Milan, della nazionale italiana e della nazionale Under-21 italiana. Inizia la sua carriera calcistica nella Parediense, all'età di circa 8 anni viene ingaggiato dal Milan. Completata la trafila nel settore giovanile, compresa la Primavera ed a gennaio 2017 viene definitivamente aggregato alla prima squadra. Fa il suo esordio in Serie A il 21 maggio 2017, a 19 anni, subentrando ...

Christian Koaume è un calciatore ivoriano, attaccante del Genoa e della nazionale Under-23 ivoriana. Il giovane talento si è cresciuto tra Sassuolo ed Inter. Prima esperienza al Prato per poi passare nel Cittadella e nel Genoa. Gioca principalmente come punta centrale, in possesso di una buona tecnica di base ma anche di una notevole velocità; essendo anche un abile contropiedista può essere schierato come seconda punta.

Andrea Pinamonti è un calciatore italiano che gioca come attaccante per il Frosinone in prestito dall'Inter. L'8 dicembre 2016, Pinamonti ha fatto il suo debutto con i nerazzurri, all'età di 17 anni, contro lo Sparta Praga nell'ultima partita della fase a gironi della UEFA Europa League 2016-17. In questa stagione è in prestito al Frosinone.

Trent Alexander-Arnold è un terzino destro molto veloce e dotato di una poderosa accelerazione; abile nel tackle, ha dimostrato di avere una forte personalità. È stato paragonato al connazionale Ashley Cole. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, fa il suo esordio il 14 dicembre 2016 nel match vinto 3-0 contro il Middlesbrough. Segna il suo primo gol con la maglia dei Reds il 15 agosto 2017 in occasione della vittoria esterna per ...

Dávid Hancko è un calciatore slovacco, difensore della Fiorentina e della nazionale Under-21 slovacca. Difensore centrale di piede mancino, può essere schierato anche come Terzino. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Paolo Maldini. Difensore mancino molto tecnico, col quale ha segnato diversi gol e molti cross. Bravo sia in fase di spinta che in marcatura. Giocatore anche molto fisico e abile nei colpi di testa. Esordi con lo ...

Allan Saint-Maximin è un calciatore francese di origine guadalupese, attaccante del Nizza e della nazionale Under-21 francese. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Saint-Étienne, dove ha esordito in prima squadra il 29 agosto 2013, nella partita valida per i preliminari di UEFA Europa League di ritorno, contro il Esbjerg, debutta anche in campionato nella partita interna vinta 2-1 contro il Bordeaux giocando una ventina di minuti ...

Martin Ødegaard è un calciatore norvegese, centrocampista del Vitesse in prestito dal Real Madrid e della Nazionale norvegese. Inizia la carriera allo Strømsgodset, il 21 gennaio 2015 passa ufficialmente al Real Madrid, gioca nelle file del Castilla, la seconda squadra madridista, in Segunda División B. Il 28 aprile 2015 viene convocato per la prima volta in prima squadra in vista della partita di campionato contro l'Almería, il 23 ...

Parlare di Corea del Nord evoca brutti ricordi a noi Italiani. Nel 1966 fu proprio la Nazionale del paese asiatico ad eliminarci dal Mondiale, in una delle partite più incredibili del nostro calcio. Fu una vera e propria tragedia sportiva, tanto che successivamente la parola 'Corea' sarebbe entrata nel nostro vocabolario come sinonimo di disfatta. Qui, però, non vogliamo ricordare quella cocente eliminazione, ma la storia a ...

Il vivaio dell'Ajax, anche in periodi di vacche magre sotto il profilo dei risultati, non ha mai smesso di sfornare talenti arruolabili dalla prima squadra. Quello ajacide è sicuramente nella top 3 dei settori giovanili più produttivi al mondo e il fatto che il club disponga l'adozione della stessa filosofia di gioco – e quindi del modulo tattico – per tutte le sezioni dell'academy, favorisce l'upgrade ...

