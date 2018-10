Un Posto Al Sole | Mariella | è nato il primo figlio di Antonella Prisco

UN Posto AL SOLE - cosa succede venerdì 5 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 5 ottobre 2018 : Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) continua a preoccuparsi per le condizioni di Vera (Giulia Schiavo). Intanto Marina Giordano (Nina Soldano) rivolge un’inaspettata proposta alla figlia Elena (Valentina Pace)… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) prova a persuadere Valerio (Fabio Fulco) su chi sia il vero assassino della sorella Veronica (Caterina ...

Un Posto al sole anticipazioni : cambio look per DAVIDE DEVENUTO (Andrea) : Di recente lo abbiamo visto tribolare per le storie sentimentali della figlia Alice (Fabiola Balestriere), presto invece Andrea sarà protagonista a Un posto al sole di una novità dall’impatto visivo. Eh sì. Come vedete dall’immagine, DAVIDE DEVENUTO – che a Upas interpreta proprio il buon Pergolesi – ha adottato un look differente e prossimamente lo vedremo anche noi con la barba (la foto, tratta dall’account ...