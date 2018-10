Un nuovo trailer di SoulCalibur VI presenta il personaggio di Inferno

Il nuovo trailer di Assassin's Creed Odyssey invita i giocatori a "sfidare il destino" : Tra i giochi più attesi di questo 2018 figura, senza dubbio, Assassin's Creed Odyssey, il nuovo episodio dell'amata serie targata Ubisoft che promette d spingere ancora di più sugli elementi RPG.L'arrivo di Odyssey è distante solamente un giorno, domani il titolo approderà su PC e console. Per l'occasione, ecco che Ubisoft ha deciso di pubblicare un nuovo trailer che invita i giocatori a "sfidare il destino".Qui sotto potete vedere il filmato ...

Il nuovo trailer dark de Le terrificanti avventure di Sabrina e l’incontro con Riverdale : la strega antagonista di Archie? : Il nuovo trailer dark de Le terrificanti avventure di Sabrina non fa altro che avvisare il pubblico che presto, il 26 ottobre prossimo, la strega tornerà con i suoi scontri, le sue metà e la lotta interna che la terrà in bilico tra il mondo della magia e gli umani. Quello che il pubblico ignora è che il viaggio di Sabrina Spellman sul piccolo schermo era previsto da tempo e non per una serie tutta sua, come poi è stato, ma perché lo ...

Un nuovo trailer per The Missing : Nella giornata di oggi, Arc System Works America ha rilasciato un nuovo trailer per il suo platform\puzzle The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories. Il titolo è curato da Hidetaka Suehiro, la mente dietro Deadly Premonition e Dark Dreams Don't Die.Come riporta Dualshockers, il video mostra diversi spezzoni di gameplay già visti, inoltre mostra un personaggio misterioso che parla con un'altrettanto misteriosa e disturbante voce. Le ...

Il nuovo trailer di Darksiders 3 ci mostra tutta la forza distruttiva di Furia : Mentre l'ultimo video di Darksiders 3 si concentrava sugli enigmi e puzzle ambientali che saranno presenti nel gioco, ecco che THQ Nordic ha deciso di pubblicare un nuovo trailer.Come riporta Gematsu, il nuovo filmato è intitolato "Force Fury" e ci mostra nuovamente tutta la potenza di Furia, il terzo cavaliere dell'Apocalisse che, in Darksiders 3, potrà fare affidamento sulla sua frusta, su un martello gigante e varie abilità.Qui sotto potete ...

Harry Potter - diffuso in Rete il trailer di un nuovo videogioco basato sulla saga : fan in fibrillazione : I fan di Harry Potter sono in visibilio. È trapelato infatti in Rete nelle ultime ore un trailer di un nuovo videogioco ambientato nell'universo creato dalla scrittrice britannica J. K. Rowling. Si ...

HITMAN 2 si mostra nel nuovo trailer “I ferri del mestiere” : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive pubblicano oggi il terzo video della serie “Fai come HITMAN” di HITMAN 2, “I ferri del mestiere”. In HITMAN 2 il percorso per eliminare un obbiettivo è ricco di diversi strumenti per svolgere il lavoro in modo efficiente. nuovo Trailer per HITMAN 2 Che si tratti di cellulari che esplodono a distanza, diversivi sonori, taser di ...

Red Dead Redemption 2 : nuovo Gameplay Trailer da Rockstar : Red Dead Redemption 2 è un’epica storia di fuorilegge in grado di combinare storia e azione, esplorazione e scelte, senza mai rinunciare al brivido del pericolo. Red Dead Redemption 2 si mostra in un Nuovo Gameplay Trailer Guarda la seconda parte della nostra serie dedicata ai video di Gameplay di Red Dead Redemption 2 per scoprire tutte le attività illecite a cui si possono dedicare Arthur e la banda di Van der Linde: ...

nuovo trailer gameplay di Red Dead Redemption 2 disponibile oggi 1 ottobre - l’orario : Ci siamo, tra qualche ora potremo ammirare il secondo video gameplay ufficiale di Red Dead Redemption 2. Ad annunciarlo è stata la stessa Rockstar Games con un tweet che potete vedere in fondo all'articolo. Il primo trailer gameplay è stato pubblicato all'inizio di agosto e già ha mostrato tanto. Ma sappiamo che Red Dead Redemption 2 sarà un gioco mastodontico, sappiate che solo il file download del titolo completo peserà ben 105 GB. A che ...

Disponibile un nuovo trailer per Killer7 su PC : Questo autunno NIS America lancerà il culto Gamecube "Killer7", ma questa volta per PC.Ebbene, come riporta Dualshckers, all'inizio di questo mese era stato pubblicato un trailer che ci presentava tre degli assassini giocabili, mentre questa volta è stato pubblicato un altro trailer che mette in luce gli ultimi quattro.I quattro assassini che conosceremo in questo trailer sono: "The Wrestler" Mask de Smith, "The Thief" Coyote Smith, Kaede ...

Valkyria Chronicles 4 : il nuovo trailer introduce il mondo di gioco ai nuovi giocatori : Valkyria Chronicles 4 è da poco disponibile ma ha già riscosso molto successo, dimostrandosi un ottimo esponente di una saga non molto famosa ma di tutto rispetto. I nuovi alla serie potrebbero però trovarsi spaesati nell'approcciarsi a questo quarto capitolo o vorrebbero sapere qualcosa di più sull'universo del gioco. In entrambi i casi, è il vostro giorno fortunato. Come riporta Gamingbolt, SEGA ha pubblicato un nuovo trailer informativo, che ...

X-MEN - IL RITORNO/ Video trailer - Dark Phoenix è il nuovo capitolo : nel cast Fassbender e Jennifer Lawrence : Jean Grey è la protagonista di Dark Phoenix, il nuovo film della serie X-MEN. Nel cast anche Jennifer Lawrence (Mystica) e Michael Fassbender (Magneto).(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 18:35:00 GMT)

Nintendo Switch Online : scopriamo i classici NES in arrivo nel nuovo trailer : Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer nel quale ci viene dato un'assaggio di quel che ci aspetta se ci abboneremo al servizio Online di Switch, noto come Nintendo Switch Online per l'appunto.Come possiamo vedere dal trailer, riportato qui di seguito, il servizio (obbligatorio per poter accedere alle funzionalità Online dei giochi per Switch) offrirà inoltre agli abbonati un parco titoli per NES, giocabili comodamente sulla nostra ...

Dark Phoenix - ecco il trailer del nuovo film sugli X-Men : Doveva inizialmente debuttare nel novembre 2018, ma è stato rimandato al febbraio 2019 per permettere degli estesi reshoot: ora di Dark Phoenix, il nuovo film nella saga degli X-Men, è possibile vedere le primissime immagini. In queste ore, infatti, è stato diffuso il primo trailer della pellicola che si concentrerà sul personaggio di Jean Grey, interpretata da Sophie Turner (la Sansa di Game of Thrones), ma soprattutto sul suo alter ego ...

Animali fantastici 2 - il nuovo trailer : L'uscita del film è prevista per il 15 novembre del 2018, e sarà distribuito in tutto il mondo in 2D e 3D nei cinema selezionati e IMAX dalla Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros. ...