Un nuovo Commissario per il terremoto L' annuncio di Di Maio | È il geologo

huffingtonpost

: Sarà il sindaco Marco Bucci il nuovo commissario straordinario per #Genova. Da oggi inizia la fase della ricostruzi… - GiuseppeConteIT : Sarà il sindaco Marco Bucci il nuovo commissario straordinario per #Genova. Da oggi inizia la fase della ricostruzi… - Agenzia_Ansa : #Genova, il sindaco #Bucci commissario: 'Per il nuovo ponte dai 12 ai 16 mesi' #ponteMorandi - AndreaMarcucci : Governo di bugiardi seriali, riescono a mentire anche su #Genova. Decreto bloccato, nuovo ponte scomparso, nome com… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) "Piero Farabollini è ilstraordinario per il". Lo annuncia il vicepremier Luigi Disu Fb. "Voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perché ora ha davanti a sé tante responsabilità e un compito che non è facile, ma può contare sul sostegno assoluto del governo" scrive il vicepremier che aggiunge: "Piero è unbrillante, ha un curriculum impressionante, centinaia di pubblicazioni, è componente di diversi comitati scientifici istituiti per fronteggiare l'emergenza delnel Centro Italia. E' un professore, ma non un professorone"."E' uno di quelli che sta sul campo, in mezzo alle macerie per capire come risolvere i problemi e poi agire. Competenza e motivazione. La persona giusta al posto giusto. Non un uomo di partito (noi non abbiamo poltronari da piazzare come facevano gli ...