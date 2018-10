Un bidone è per sempre | Jeremie Brechet | flop totale all’Inter

Un bidone al Giorno : Kazuyoshi Miura - esperienza fallimentare al Genoa : Kazuyoshi Miura nel 1994 firma un contratto con il Genoa, diventando il primo calciatore giapponese a giocare in Italia. Il più forte giocatore giapponese all’epoca arrivò in Italia grazie a degli sponsor giapponesi che versavano un contributo in denaro alla società a ogni presenza del giocatore. Ha segnato col Genoa il 4 dicembre 1994 il gol del momentaneo vantaggio Genoano nel derby stracittadino, poi vinto dai blucerchiati per ...

Un bidone è per sempre : Ciriaco Sforza flop nell’Inter : Ciriaco Sforza ha iniziato la sua carriera professionistica nell’Aarau, prima di trasferirsi al Grasshoppers. Firma poi per il Kaiserslautern, in Germania. Il centrocampista viene poi acquistato dal Bayern Monaco, per approdare l’anno successivo all’Inter, in Serie A, in cambio di 6 miliardi di lire. L’esperienza a Milano, nonostante la fiducia accordatagli dall’allenatore Roy Hodgson, non è però positiva, ...

Un bidone è per sempre – Hristo Stoickov - flop al Parma : Hristo Stoickov è stato un giocatore di ruolo trequartista e poi attaccante, è stato insignito del Pallone d’oro nel 1994. Calciatore bulgaro più famoso di tutti i tempi, ha militato per tredici anni nella Nazionale bulgara (che in seguito ha allenato per tre anni) e ha raggiunto importanti successi nel Barcellona. È stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la speciale classifica internazionale che riunisce i più grandi calciatori del ...

Un bidone è per sempre – Bruno N’Gotty - debacle al Milan : Bruno N’Gotty è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese di origini camerunensi, di ruolo difensore. Nell’estate 1998, dopo alcune positive stagioni nel PSG, fu acquistato dal Milan ma non riuscì ad esprimersi su buoni livelli. Quasi mai schierato dal primo minuto di gioco, nel 1998-1999 vinse lo scudetto in maglia rossonera collezionando 25 presenze in Serie A. Nella successiva stagione 1999-2000 fu schierato ancora ...

Un bidone al Giorno – Saadi Gheddafi - tre esperienze fallimentari in Italia : Saadi Gheddafi, oltre alla politica e agli incarichi di governo, ha coltivato altri interessi, come il calcio: è stato infatti un calciatore professionista ed è stato presidente della federazione calcistica libica e capitano della nazionale libica; tuttavia Franco Scoglio, allenatore della nazionale libica nel 2002, non convocò mai Gheddafi in quanto “non amava subire i ricatti di nessuno”. Inizialmente milita ...

Un bidone è per sempre – Athirson - flop con la Juventus : Athirson Mazzoli de Oliveira è un ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore. Inizia a giocare nel campionato di calcio brasiliano e viene convocato dalle rappresentative nazionali. Nel 1998 passa in prestito al Santos. Nel 2000 il talent-scout della Juventus Omar Sívori lo segnala a Luciano Moggi, a Torino arriva solo nel febbraio dell’anno successivo, debutta in Serie A solo il 1º aprile nel pareggio della Juventus contro il ...

Un bidone è per sempre : Gustavo Reggi - flop tra Reggina e Crotone : Gustavo Reggi è nato a San Martín, il 28 maggio 1973, è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Cresciuto nel vivaio del Ferro Carril Oeste, debutta nel campionato argentino nel 1996. Nel 1997 passa al Club Atlético Independiente, e nel 1998 al Gimnasia LP. Nel 1999 viene acquistato dalla Reggina che andrà a disputare il suo primo campionato della storia in Serie A. Reggi debutterà nella prima giornata in ...

Un bidone è per Sempre : Abel Xavier - flop nel Bari e nella Roma : Abel Xavier è nato a Nampula il 30 novembre 1972, è un allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese, di ruolo difensore, commissario tecnico della Nazionale mozambicana. Iniziò la sua carriera in Portogallo, nel Clube de Futebol Estrela da Amadora, con cui disputò la sua prima stagione in Primeira Liga, la massima divisione portoghese: nell’anno del suo arrivo la squadra si piazzò al diciottesimo posto e venne retrocessa in Liga ...

Un bidone è per sempre : Andreas Andersson - che errore del Milan : Un bidone è per sempre: Andreas Andersson – Andersson è uno svedese di 23 anni, solo omonimo del Kenneth che tanto bene ha fatto in Italia con la maglia del Bologna, ed in patria è l’idolo nazionale. Dopo aver mosso i primi passi con la maglia del Degerfors si è infatti affermato come miglior giocatore del campionato svedese, nella stagione 1996/1997, quando, passato all’Ifk Goteborg, contribuisce alla buona stagione della squadra ...

Un bidone è per sempre – Hugo Rubio - il flop al Bologna : Un bidone è per sempre -Gigi Maifredi convince il Bologna a mettere sotto contro colui che è conosciuto nel proprio paese col profetico soprannome di ‘Divino Passerotto‘, vale a dire Hugo Rubio. L’altro cileno, invece, viene ritenuto inadatto al calcio italiano, poco esplosivo e qualitativamente scarso: il suo nome è Ivan Zamorano e di lì a qualche anno sarebbe diventato uno dei più bravi centravanti del mondo giocando, tra le altre, per ...

Un bidone è per sempre – Michael Reiziger - disastro al Milan : Michael Reiziger è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore, tecnico del Jong Ajax. Ha iniziato la carriera con la maglia dell’Ajax, poi il trasferimento al Milan, esperienza disastrosa con il club rossonero. Indossa anche le maglie di Barcellona, Middlesbrough e Psv, poi intraprende la carriera da allenatore. Il 20 giugno 2013 entra nello staff dello Sparta Rotterdam come tecnico della selezione B-1, poi ...

Un bidone è per sempre – Winston Bogarde - il fallimento al Milan dopo aver vinto tutto con l’Ajax : 1/5 Winston-Bogarde : Winston Bogarde, massiccio difensore centrale con ...

Un bidone è per sempre : Digao - fratello d’arte : La storia del calcio è costellata da figli d’arte più o meno all’altezza dei padri e da fratelli d’arte che spesso hanno deluso le aspettative, avvalorando le tesi di chi li considerava dei semplici raccomandati. Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, fu uno dei precursori in tal senso: Diego era già un re e il Napoli, per accontentare i capricci del Pibe, prese il fratello minore – in tutti i sensi – e ...

Un bidone è per sempre – Vampeta - ectoplasma all’Inter e campione del mondo con il Brasile : Marcos Andrè Batista Santos, in arte Vampeta (dall’unione delle parole “vampiro” e “capeta”, cioè “diavolo”), può considerarsi un bidone fortunato. Il suo nome era tra i 23 brasiliani che nel 2002 hanno conquistato il Mondiale in Corea e Giappone assieme a Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, ecc. Il calciatore verdeoro ha totalizzato 41 presenze e 2 reti con la Seleçao. Arriva in Europa ...