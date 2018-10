Umberti | corteo CasaPound vicino Liberi Nantes è provocazione

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Arrivare con ila 50 metri dal campo dia Pietralata, dove gioca la prima squadra di calcio in Italia interamente composta da rifugiati e richiedenti asilo, e’ unae una istigazione alla violenza. Il problema non e’ denunciare il degrado del quartiere, che e’ reale, ma e’ rappresentato dal fatto che non si puo’ organizzare una marcia di stampo fascista in quartiere simbolo dell’antifascismo”. “Chiedo al prefetto e al questore di Roma di bloccare questo scempio. Ormai i cortei di questi esaltati sono all’ordine del giorno in tutti i quartieri del municipio. E’ ora di dire basta, noi non faremo un passo indietro. Fuori i fascisti dai nostri quartieri”. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in IV Municipio, Massimiliano. L'articolo...