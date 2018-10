Ue | Juncker | l' Europa si deve difendere dal populismo

La festa di Giorgia Meloni contro l'Europa di Juncker : la caricatura del presidente ubriaco : L'ironia è protagonista di questa edizione di Atreju . Ad accogliere chi arriva all'isola Tiberina dalla padrona di casa Giorgia Meloni, riporta il Tempo, è la sagoma cartonata di Jean Claude Juncker ...

Stato dell’Unione e prospettive future : Juncker ribadisce la necessità dell’Europa di andare avanti unita : "Quello che abbiamo fatto per gestire la migrazione ha dato i suoi frutti: gli arrivi sono diminuiti drasticamente", afferma Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo Stato dell'Unione per sintetizzare gli obiettivi raggiunti e definire nuove linee guida per l'anno successivo.La migrazione è stata un tema centrale non solo a causa della crisi umanitaria in corso dovuta ai flussi migratori fuori controllo, ma anche in vista delle elezioni ...

Ue - Juncker : “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma l’Europa non sarà mai una fortezza : resterà tollerante” : “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto Juncker – ...