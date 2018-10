Ue | evasione Iva a quota 147mld Nel 2016 il tax gap scende del 6 | 7%

Agenzia Entrate : Con esoneri e-fattura rischio per evasione Iva : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea (2) : (AdnKronos) - È tuttavia significativo notare come l’incidenza dell’evasione in Veneto su quella Italiana rispecchi il rapporto che esiste tra il Pil regionale e quello nazionale: il Veneto produce infatti il 9,21% del prodotto interno lordo del Paese. A partire da questa constatazione Fabbrica Pado

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea (3) : (AdnKronos) - "Detto questo, mi preme ampliare il ragionamento. I dati elaborati dal nostro centro studi ci dicono che, contrariamente a quanto si possa pensare rifacendosi al luogo comune dei piccoli imprenditori del Nord e dei lavoratori autonomi che evadono appena possono, il fenomeno incide molt

Fisco : Confapi Padova - in Italia un quarto evasione Iva europea : Padova, 3 ott. (AdnKronos) - In Italia basterebbe far emergere quanto si evade di Iva per coprire quasi per intero la prossima manovra finanziaria. Secondo un rapporto diffuso a settembre dalla Commissione europea, infatti, la differenza tra quanto lo Stato incassa dall’Iva e quanto in linea teorica

Una 'lotteria degli scontrini' per disincentivare l'evasione : Intanto sipensa di rilanciare la lotteria degli scontrini, immaginata già nella scorsa legislatura e mai diventata operativa. È una delle ipotesi al vaglio del governo in vista della manovra di ...

L'Italia è ancora prima in Europa per evasione dell'Iva : sottratti all'Erario 36 miliardi di euro : Tanto quanto una manovra di quasi 36 miliardi. E' il valore dell'evasione dell'Iva in Italia nel 2016, il più alto in assoluto nei 28 e il terzo divario maggiore tra gettito previsto ed effettivamente riscosso, al 25,9%. Solo Romania e Grecia 'frodano' di più sull'Iva, con un 'buco' rispettivamente del 35,8% e del 29,2%. E' la fotografia scattata dall'ultimo rapporto annuale della Commissione Ue, e che conferma il trend delL'Italia ...

