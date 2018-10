Ucciso a coltellate e bruciato | la vittima è un professore di Bergamo di 58 anni

Professore di Lecce Ucciso a coltellate e bruciato in una cascina di Bergamo : ucciso a coltellate e poi bruciato. Il corpo di Cosimo Errico, insegnante 58enne di Bergamo, originario di Lecce, è stato trovato carbonizzato questa mattina nella bergamasca. L'uomo, Professore di Biotecnologia all'Istituto Natta di Bergamo, gestiva la cascina dei Fiori, fattoria didattica dove svolgeva attività per bambini e organizzava feste, a Entratico, in via Chiosi. Da ieri sera mancava da casa.A dare l'allarme è ...

Treviso - Ucciso a coltellate all'addio al celibato : presi 2 romeni : Roma, 30 set., askanews, - Troppo rumore mentre festeggiano l'addio al celibato e due romeni scendono in strada armati di coltelli: un morto, un 20enne di origine moldava, e una decina di feriti, di ...

Treviso - Ucciso a coltellate durante l'addio al celibato : Doveva essere una serata allegra, dedicata all'amico che si doveva sposare, ma si è trasfromata in una tragedia. Una quindicina di ragazzi e ragazze, principlamente romeni e moldavi, si erano riuniti la scorsa notte a Fontante di Villorba, in provincia di Treviso, per festeggiare l'addio al celibato di un loro amico. Avevano organizzato una grigliata e, come è noto in queste occasioni, probabilmente avranno fatto un po' di baccano. I vicini di ...

Sanremo - medico legale Ucciso a coltellate : perché è stato Ucciso e chi è il presunto killer : Fatale una coltellata alla gola in studio. Il presunto killer aveva già aggredito un oculista dopo un intervento che lo aveva reso cieco ad un occhio. Avrebbe agito per vendetta nei confronti di Palumbo: “Mi hai rovinato!”, sarebbero state le sua urla nei concitati momenti dell'omicidio.Continua a leggere

Brutale omicidio a Sanremo - medico legale Ucciso a coltellate : La vittima è Gianni Palumbo, medico legale molto stimato. Fermato il killer, aveva le mani ancora sporche di sangue

Perugia - Ucciso a coltellate : stanato il killer : Perugia - stanato il killer del tunisino di 33 anni ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica in via Mario Angeloni, nelle vicinanze della stazione di Fontivegge. Gli investigatori della ...

Giallo a Bari - cadavere di un trans trovato dentro l'auto : Ucciso a coltellate : Giallo a Bari. Il cadavere di un transessuale di circa 40 anni con una ferita d'arma da taglio, è stato trovato alla periferia sud della città, in zona San Giorgio. La vittima era all'interno della ...

Notte di sangue a Perugia : 35enne Ucciso a coltellate in strada : A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti ma all'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Ora gli...

Niccolò Patriarchi - figlio di un anno Ucciso con 6 coltellate alla schiena/ “Michele gattonava per sfuggirgli” : Niccolò Patriarchi, figlio di un anno ucciso con 6 coltellate alla schiena. La compagna ricostruisce gli attimi della tragedia: “Michele gattonava per sfuggirgli”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 12:06:00 GMT)

Scarperia - il papà che ha Ucciso figlio di un anno a coltellate tenta suicidio in tribunale : Il 34enne, mentre attraversava una delle passerelle del palazzo di giustizia, avrebbe improvvisamente fatto uno scatto per avvicinarsi a una delle spallette per gettarsi ma è stato bloccato prontamente dagli agenti della polizia penitenziaria che lo scortavano e subito ricondotto in carcere senza assistere all'udienza.Continua a leggere

Anzio - marocchino di 38 anni Ucciso a coltellate da un connazionale per una sigaretta : Risolto in meno di 24 ore il giallo ad Anzio, litorale sud di Roma, dove ieri pomeriggio è stato trovato il corpo senza vita di un uomo marocchino di 38 anni barbaramente ucciso a coltellate. Questa mattina i carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, hanno arrestato un suo connazionale di 28 anni accusato di omicidio. ...

Ardea. Mourad Bouazzi Ucciso a coltellate da un conoscente : Un cittadino marocchino di 38 anni è stato trovato morto. Il corpo senza vita di Mourad Bouazzi è stato trovato

Roma - Ucciso a coltellate sul lungomare : vittima non ancora identificata : Un uomo di circa 30 anni, probabilmente nordafricano, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio sul lungomare degli Ardeatini a Marina di Ardea, in provincia di Roma. L'uomo aveva ferite compatibili ...

Mugello - bambino di un anno Ucciso dal padre a coltellate. Salva la figlia di 7 anni : la mamma le ha fatto scudo con il corpo : Un bambino di un anno è morto, ucciso a coltellate dal padre a Sant'Agata, frazione del comune di Scarperia, nel Mugello, in provincia di Firenze. Michele è stato...