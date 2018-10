Tutte le misure della manovra |  pensioni | tasse | pace fiscale | reddito di

Manovra - Di Maio : ci sono le riforse per Tutte le misure : Roma, 4 ott., askanews, - 'Ci sono le risorse per tutte le misure che abbiamo detto'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ministro di Lavoro e Sviluppo economico, in una intervista a Radio ...

«Governo del popolo» - Tutte le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

Scheda | Tutte le cifre e le misure previste nel Def : Il reddito di cittadinanza vale 10 miliardi, poco più di quanto dovrebbe richiedere la revisione della legge Fornero con l'introduzione di quota 100 per andare in pensione, quotataal momento dalla Lega tra i 6 e gli 8 miliardi. La flat taxsugli autonomi dovrebbe invece valere 1,5 miliardi

Svelate le misure del dl Salvini : ecco Tutte le norme su migranti e sicurezza : ecco il dl Salvini. Il consiglio dei ministri lo ha approvato all'unanimità e presto il Parlamento sarà chiamato a trasformare in legge il contenuto dei decreti su cui il Viminale ha lavorato per mesi.Già nei giorni scorsi erano emersi alcune indiscrezioni sui contenuti dei due documenti, poi accorpati ad uno solo poco prima dell'arrivo in cdm. Ma ecco tutte le novità in tema di sicurezza e immigrazione che tanto fanno esultare il leader della ...

Super-Ires - pace fiscale - pensioni : Tutte le misure della Manovra : ... quella per la presentazione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, giovedì 27. Acceso il dibattito sulle coperture e ancora molto aperte alcune voci come quella, spinosa, ...

Manovra - pacchetto fiscale : dalla 'super-Ires' alla cedolare sui negozi - Tutte le misure : ... il pacchetto fiscale per aziende e autonomi messo a punto dalla Lega che ha ricevuto un sostanziale via libera politico, oltre che il placet del ministro dell'Economia Giovanni Tria . Dal prossimo ...

Manovra - Tutte le misure : Lavori in corso nel cantiere della Legge di Bilancio che approderà in Consiglio dei ministri a metà ottobre: dalla flat tax al reddito di cittadinanza, passando per i ritocchi alla Fornero , la ...

Ddl anticorruzione approvato - Daspo ai corrotti : Tutte le misure : Si è concluso con l’approvazione del ddl anticorruzione il Consiglio dei ministri di ieri sera: un provvedimento “spazzacorrotti”, messo a punto dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e deciso a dichiarare guerra alla corruzione e ai corrotti nella Pubblica amministrazione. Tra le misure approvate nel Decreto: Daspo ai corrotti, l’utilizzo di agenti sottocopertura e lo stop ai finanziamenti anonimi per fondazioni e partiti. Ddl ...

Milleproroghe - vaccini ma non solo : dalla scuola alle banche - Tutte le misure proposte : Decreto Milleproroghe , ecco tutte le misure presentate negli emendamenti proposti in commissione: sono 10 gli emendamenti dei relatori, tra essi, oltre alla soppressione del comma sui vaccini, sono ...

Dalla dual tax alle pensioni : Tutte le misure sul tavolo del governo : Le certezze sono poche, le promesse (da mantenere) tante. A cominciare da reddito di cittadinanza, riforma previdenziale e...

Potente tifone si dirige verso il Giappone : “Tenetevi in allerta e prendete Tutte le misure necessarie” : “Tenetevi in allerta e prendete tutte le misure necessarie“: lo ha chiesto il premier Shinzo Abe ai membri del governo e ad altri responsabili in una riunione convocata per prepararsi all’arrivo del Potente tifone Cimaron, che sta puntando in direzione del Giappone occidentale. Abe ha invitato le autorità locali a emettere senza esitazione ordini di evacuazione. Il tifone si trova a circa 260 km da capo Ashizuri, ...

Gesù squarcia l'orizzonte e straccia Tutte le misure : Occorre che ci vengano donati una nuova mente e un cuore nuovo; occorre che ci vengano aperti gli occhi, così da vedere un mondo nuovo. La fede ci spalanca a un altro livello conoscenza, e ci ...

Decreto dignità - Tutte le misure : Roma, 7 ago., AdnKronos, - Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico: ecco i quattro capitoli che compongono il Decreto legge dignità, approvato in via definitiva dal parlamento. Split payment, ...