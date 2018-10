Turismo | per i giovani vacanza sempre più social e virtuale

Manovra - Centinaio : a ministro Tria prenderei un po' di borsa per il Turismo e politiche agricole - : "La Manovra? Stiamo facendo un percorso che viene fatto più o meno da tutti i governi, dove c'è il ministro dell'Economia che cerca di tenere la borsa e ci sono gli altri che cercano di togliere qualcosa. Io al ministro Tria porterei via un po' di 'borsa' per dare un po' di soldi al turismo …

SFIDE Due paesi - un unico territorio - per il Turismo e l'occupazione - 'Settebrando Ottobrando' tra Floresta e Ucria : Non poco per l'economia locale. I circa 100 posti letto di Floresta si riempiono e la stessa cosa accade per i comuni limitrofi. Un volume economico importante per gli oltre cento produttori del ...

LODI - SUCCESSO PER 'FORME DEL GUSTO'. MAGONI : CRESCE PER LA LOMBARDIA L'IMPORTANZA DEL Turismo ENOGASTRONOMICO : ... un 'tesoro ENOGASTRONOMICO' che rende ogni luogo della LOMBARDIA unico nel suo genere, in grado di generare un 'TURISMO dei territori' capace di sviluppare l'economia locale e dare nuovo impulso all'...

Turismo - Coldiretti : 'Con il sole 12 milioni di persone in vacanza a settembre' : Sono 12 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere almeno parte delle vacanze nel mese di settembre che, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, fa registrare una positiva tendenza ...

Quali prospettive per il Turismo umbro : se ne parla all'Assemblea Federalberghi del 2 ottobre : UMWEB, Perugia. Un bilancio della stagione turistica 2018 e una riflessione sulle prospettive future del settore, alle prese con una allarmante crescita del sommerso turistico: sono tra i temi al ...

Giornata mondiale del Turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Roma - Turismo - Cna : al via progetto Prospex per promuovere le eccellenze ricettive : ... sempre con una forte attenzione alla ricerca di mercati di maggiore qualità che aumentino il valore aggiunto dell'economia del Turismo per la nostra città' dichiara Marco Misischia, presidente di ...

Alla scoperta delle bellezze d'Italia - così le foto su Instagram fanno bene al Turismo : Con conseguenze ovviamente positiva per il flusso di visitatori e l'economia locale. 'In Toscana ci siamo trovati ad affrontare una sfida opposta - racconta Antonio Ficai - Da qualche tempo su ...

Turismo - dalla Regione 1 - 6 milioni per l'Appennino : I fondi saranno destinati a Sestola, Fanano e Montecreto per opere varie su strade e impianti di risalita

A Firenze il Turismo diventa 'muslim friendly' - aperta anche la prima palestra per musulmane : A Firenze , almeno quindici alberghi extralusso diventano "muslim friendly" : no alcol nei frigoriferi, cibo halal, camere adeguate agli uomini che si presentano con più mogli e tappetini per la ...

Turismo - Israele lancia il deserto Negev come nuovo brand per il 2019 : “potenzialità straordinaria” : Con infrastrutture, cibo, cultura e atmosfere uniche, “il prossimo anno, il deserto del Negev sara’ il nostro nuovo brand, dopo Tel Aviv e Gerusalemme”. A sottolinearlo e’ Amir Halevi, direttore generale del ministero del Turismo di Israele, che ha incontrato i media a Roma in occasione della presentazione della mostra fotografica “Sguardo su Israele. Storia tra citta’ e deserto”. “Il prossimo anno ...