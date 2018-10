Tuffo nel passato | quindicesimo episodio Anno 2012 | cronaca di un anno ricco di

Tuffo nel passato - quattordicesimo episodio. Anno 2011 : Vasco e Modà trionfano in Italia - Adele domina le classifiche mondiali - Amy Winehouse si aggiunge al Club 27 : Si rinnova per la sua quattordicesima volta l’appuntamento con la storia della nostra rubrica “Tuffo nel passato”. Continua il viaggio per gli anni ’10 del 2000 ed entriamo nel 2011. Un Anno che comincia con gli scontri in Egitto tra cristiani e musulmani, il devastante terremoto con tsunami del Giappone che ha provocato 11.000 morti, il matrimonio del Principe William e Kate Middleton, i 150 anni dell’Unità d’Italia e la beatificazione di Papa ...

Tuffo nel passato - tredicesimo episodio. Anno 2010 : l’inno dei Mondiali è di Shakira e raggiunge un successo planetario. Dominio Ligabue in Italia : Il tempo vola sempre di più: ridendo e scherzando si è già arrivati al tredicesimo episodio della nostra settimanale rubrica “Tuffo nel passato”. E lo facciamo entrando nel decennio che stiamo ancora vivendo, negli anni ’10 del Duemila, a partire dal 2010. Anno ricco di avvenimenti significativi a livello politico-economico: il termine della Guerra dei Sette Anni dell’Iraq, l’inizio dei colloqui di pace tra Israele e Palestina e tra gli Stati ...

Radiomir 1940 Special Edition : il Tuffo nel passato di Panerai : Tecnologia, precisione e progresso sono solo alcuni degli aspetti che rendono l’orologeria attraente. Gli amanti del mondo delle lancette non possono infatti sottovalutare il grande fascino dato dalla tradizione, aspetto confermato dal grande successo delle aste di modelle vintage. Proprio a questa tradizione si ispira Panerai per la creazione di due nuovi Radiomir 1940 3 Days Acciaio Special Edition, ispirati a una delle pendole create ...

Tuffo nel passato - dodicesimo episodio. Anno 2009 : un’annata musicale segnata dalla morte di Michael Jackson - dal ricambio generazionale nella musica di tutto il mondo e - in Italia - dal terremoto dell’Aquila : Dodicesima fermata della lunga ferrovia del passato che noi come nostro solito narriamo nella rubrica Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2009. Un Anno che inizia con il giuramento di Barack Obama alla Casa Bianca come nuovo presidente degli Stati Uniti e termina con la nomina dello stesso Obama a Premio Nobel per la Pace. Nell’Anno in cui diventa il nuovo Stato presidente del G8 e viene introdotto nella legge nazionale il reato di stalking, ...

Tuffo nel passato - undicesimo episodio. 2008 in musica : di Jovanotti e Amy Winehouse gli album più venduti in Italia : L’estate è quasi terminata, ma Tuffo nel passato continua il suo viaggio nel tempo, giunto alla sua undicesima fermata. La prima non interamente incentrata sulla stagione estiva. La nostra macchina del tempo ci riporta oggi indietro di dieci anni, al 2008. Anno molto movimentato a livello politico. A febbraio cade il governo Prodi e vengono indette delle elezioni politiche per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio: elezioni che vedono, per ...

Finalmente Venerdì - in Orto Maccagli a Loano un Tuffo nel passato con "Quelli degli anni sessanta" : Si conclude con un tuffo nel passato la rassegna "Finalmente Venerdì", promossa dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Venerdì 7 settembre alle 21 in Orto Maccagli si terrà ...

Savona - 17enne morto annegato nel lago di Osiglia/ Ultime notizie - Tuffo fatale davanti al fratello ed amici : Savona, 17enne morto annegato nel lago di Osiglia: Ultime notizie, il tuffo fatale davanti agli amici e al fratello. La rianimazione a riva.

Foligno - Giostra della Quintana : con la Fiera dei Soprastanti un Tuffo nel Barocco : Oltre cento banchi, ma il valore aggiunto di questa edizione saranno spettacoli ed esibizioni, dai Musici di Firenze alla compagnia Kronos, dai Grifoncelli a giocolieri di Foligno, e poi ancora ...

Tuffo nel passato - decimo episodio. Estate 2007 : una stagione calda a livello di clima ma anche di musica : Siamo giunti al decimo episodio di “Tuffo nel passato”. L’ultimo dedicato alle estati del passato e la loro musica, ma non l’ultimo di questa rubrica: quindi, cari lettori che seguite quest’appuntamento con la storia, non disperate! La decima fermata è quella dell’Estate 2007. L’Estate in cui la Juventus e il Napoli celebrano il loro ritorno in serie A: la prima era retrocessa in B per i verdetti dell’inchiesta di Calciopoli che ha visto gli ex ...

Un Tuffo nel 1300 a Nozzano con 'Il castello rivive' : Con Il castello rivive , giunto alla sua 27esima edizione, nel 'loco de li giullari' si susseguiranno spettacoli sempre nuovi, animazioni e divertimenti anche nelle vie e presso le taverne, dove sarà ...

Roma - Tuffo nella Fontana di Trevi : multa di 900 euro a turisti 50enni/ Nuovi "bagni proibiti" nella Capitale : Roma, tuffo nella Fontana di Trevi: coppia americana di turisti cinquantenni multata. Ennesimo sfregio ai monumenti della Capitale e maggiori controlli.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 16:46:00 GMT)

Tuffo nel passato - episodio nove. Estate 2006 : l’Italia vince il Mondiale e le canzoni celebrative scalano le classifiche : Alcuni giorni fa ho parlato del 2006 come l’anno della rivincita per Sylvester Stallone e la sua più fortunata saga, ossia quella di Rocky Balboa: l’ultimo, omonimo, film della saga sbanca ai botteghini di tutto il mondo, Italia compresa. Ma a proposito di Italia, la parola “rivincita” si ricollega alla nostra nazione a un avvenimento che gli appassionati italiani di sport non dimenticheranno mai. L’Estate 2006 è stata molto travagliata per il ...