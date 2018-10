Trovate con oltre 13 chili di radici di genziana | denunciate 3 persone

Anche in Nuova Zelanda - come in Australia - sono state Trovate delle fragole con gli aghi dentro : In un supermercato di Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, sono stati trovati dei cestini di fragole con dentro degli aghi, come già successo nelle ultime settimane in più di cento casi in sei diversi stati dell’Australia. La catena di supermercati The post Anche in Nuova Zelanda, come in Australia, sono state trovate delle fragole con gli aghi dentro appeared first on Il Post.