Tribunale dell' Aia definisce illegittime le sanzioni Usa all' Iran

La Bolivia sogna il mare ma il Tribunale dell euro Aia dice no : La Bolivia non avrà il mare. Ecco la spada di Damocle inflitta ai cittadini Boliviani. Il Tribunale internazionale dell'Aia ha deciso ieri con una sentenza storica che lo stato della Bolivia non ha il ...

Lega - Tribunale di Milano dispone sequestro di 1 - 9 milioni a carico dell’avvocato Matteo Brigandì : Il Tribunale di Milano ha disposto un sequestro preventivo ai fini della confisca da quasi 1,9 milioni di euro a carico dell’avvocato Matteo Brigandì, storico Legale in passato della Lega e dell’ex leader Umberto Bossi, a processo per patrocinio infedele e autoriciclaggio perché, secondo l’accusa, “quale avvocato della Lega (è parte civile, ndr)” rendendosi “infedele ai suoi doveri professionali” avrebbe omesso “di ...

RAI - MARCELLO FOA PRESIDENTE : OGGI IL VOTO DELLA VIGILANZA/ Ultime notizie - Pd e Leu; non è un Tribunale : Rai, MARCELLO Foa PRESIDENTE: OGGI il VOTO DELLA VIGILANZA. Ultime notizie, il partito democratico e l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, minacciano ricorsi (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:56:00 GMT)

Ponte Morandi - lunghe code davanti al Tribunale per l’incidente probatorio. I parenti delle vittime : “Ora la verità” : Lunga coda davanti al palazzo di giustizia di Genova per l’incidente probatorio sul crollo del Ponte Morandi. In fila i famigliari delle vittime, gli avvocati e alcuni dei 20 indagati. Fuori dal Tribunale c’era anche Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, l’ufficiale della capitaneria morto nel crollo della torre piloti, che ha voluto portare solidarietà ai parenti delle 43 vittime dello scorso 14 agosto. In aula bunker anche il ...

Parte l'incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi - i familiari delle vittime davanti al Tribunale chiedono giustizia : In fila davanti al tribunale per chiedere giustizia per i loro cari che hanno perso la vita il 14 agosto. Sono tante le persone che si sono radunate davanti al palazzo di giustizia di Genova nel giorno dell'inizio dell'incidente probatorio per il crollo del ponto Morandi. Ci sono i famigliari delle vittime, i loro avvocati e alcuni dei 20 indagati. C'è anche Adele Chiello, la madre di Giuseppe Tusa, l'ufficiale della capitaneria morto nel ...

La partita doppia dell'Inter tra Tribunale e Fiorentina : Spalletti cerca giustizia - Icardi il gol che manca : Alle 12 si discute il ricorso d'urgenza contro la squalifica del tecnico, in serata la sfida di San Siro contro i viola

Catania : il Tribunale - ha sequestrato i beni dell'editore Mario Ciancio : La Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha chiesto alla Sezione Misure di prevenzione del locale Tribunale l'emissione di un decreto di sequestro e confisca , in relazione ad una serie di beni ...

Trovato il cadavere della dipendente del Tribunale di Aosta scomparsa lunedì : La donna era scomparsa da Aosta, era uscita dal posto di lavoro e non si erano più avute sue notizie

Plusvalenze Chievo - 3 punti di penalizzazione. La sentenza del Tribunale Figc : 'Anche 3 mesi di stop a Campedelli' : Tre punti di penalizzazione al Chievo Verona, tre mesi di inibizione a Luca Campedelli. Il Tribunale federale nazionale " Sezione Disciplinare " presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il ...

Marò : si riapre il processo al Tribunale dell’Aja - il ministro Trenta incontra i militari : In vista delle decisive udienze al tribunale dell'Aja, che stabilirà finalmente chi ha la giurisdizione sul caso e cioè quale Stato, tra Italia e India, dovrà processare i Marò per il caso dei due pescatori uccisi nel Kerala, i due fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone incontreranno il ministro della difesa Elisabetta Trenta.Continua a leggere

Fondi della Lega - il Tribunale accoglie il ricorso : scattano i sequestri : Il Tribunale del Riesame di Genova ha riaccolto il ricorso alla Procura sui Fondi della Lega. A questo punto potrebbero seguire i sequestri, che sono immediatamente esecutivi. Ieri i giudici si erano riservati sulla decisione. Il Tribunale del Riesame di Genova era chiamato a pronunciarsi su uno dei passaggi più delicati nel tormentone dei 49 milio...

Ibiza - 59enne fa sesso con 14enne sul balcone dell’hotel. In Tribunale : “Non sei più un bambino” : Gail Dickinson, 59enne scozzese, è stata accusato di avere rapporti sessuali con un ragazzino di 14 anni, figlio di una sua amica, con la quale era in vacanza a Ibiza. A denunciarla è stata la nonna del giovane che ha beccato la coppia in atteggiamenti intimi sul balcone dell'hotel che li ospitava.Continua a leggere