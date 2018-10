Tria | Su regole Ue se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve

Def - Tria : “Se non si rispettano regole non ci si può offendere per critiche”. Poi non risponde alle domande dei cronisti : Giovanni Tria, ministro dell’Economia, intervenuto ad un convegno alla Camera dei Deputati, evita le domande dei cronisti sia entrando, sia quando lascia la ‘Nuova Aula dei gruppi parlamentari’, come era già avvenuto mercoledì sera. In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte e se ci sono ci sono. Uno può decidere di non rispettarne alcune, ma l’altra parte è legittimata a dire che le regole sono ...

Manovra - oggi Def chiuso : Tria - “deficit calo dal 2019”/ Ultime notizie - Moscovici : “faremo rispettare regole” : Manovra Economica, Di Maio "deficit al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con Tria. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Lo spread a 302 - ai massimi dal 2014 Di Maio : «Risale? Colpa commissari Ue» L’AusTria all’Italia : «Rispetti le regole» : Il differenziale Btp-Bund chiude a 301,2 punti base. Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «Euro irrinunciabile»

AusTria : "Rispettare le regole Ue" Di Maio : "Aggressione preventiva" : Mentre i mercati mostrano ancora segno di nervosismo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria lascia in anticipo Eurogruppo ed Ecofin per lavorare alla nota di aggiornamento del Def da presentare domani in Parlamento, si scalda il clima in Europa attorno alla manovra di bilancio che l'Italia presenterà entro la metà di questo mese Segui su affaritaliani.it