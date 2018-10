Tria scrive all’Ue | «Garantita la stabilità del sistema Spero in dialogo costruttivo»

MANOVRA - Tria scrive A COMMISSIONE UE/ “Pil nel 2019 a +1 - 5% - anni successivi a 1 - 6 e 1 - 4%” : Salvini e Di Maio uniti: rumors, "bocciatura Ue alla MANOVRA italiana? Si va ad elezioni anticipate". La COMMISSIONE Europea smentisce di aver già pronto la lettera di bocciatura(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:26:00 GMT)

Manovra - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Manovra - Paci scrive al ministro Tria : se è finito il tempo dell'austerità - la Sardegna non deve più versare i 684 milioni di accantonamenti ... : Illustre ministro Tria, Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019,...

Tria salta l’Ecofin e rientra per scrivere un Def che non c’è : Roma. “State tranquilli, che adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra”, ha detto il ministro Tria appena arrivato in Lussemburgo per la riunione dell’Eurogruppo, il meeting dei ministri delle Finanze dell’Eurozona. E’ difficile che la spiegazione sia stata e

Economia. Paci scrive al Ministro Tria e solleva il problema accantonamenti : 'Prendo atto che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Consiglio dei Ministri indica un rapporto tra deficit e Pil al 2,4% per gli anni 2019, 2020 e 2021, e che questo incremento dell'indebitamento pubblico permetterà di ...