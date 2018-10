Tria | ci sono regole | non ci si può offendere se Ue reagisce

ConfindusTria - Tria : investimenti pubblici sono scommessa - 15 mld aggiuntivi in tre anni oltre quelli stanziati : Il governo intende attivare "nei prossimi tre anni altri 15 miliardi addizionali d'investimenti pubblici" oltre quelli che sono stati già stanziati. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, intervenendo al convegno del Centro studi di ConfindusTria.

Il ministro dell'AusTria "amica" avverte l'Italia : "Ci sono regole da rispettare". E auspica un "chiarimento" di Tria : "C'è la necessità di chiarire" da parte dell'Italia quali siano i suoi piani di bilancio, perché "c'è una discussione tra gli stati membri" in quanto "l'Eurogruppo è un Unione monetaria, siamo insieme in questa famiglia e dobbiamo risolvere insieme la situazione della stabilità". Lo ha detto il ministro delle finanze ausTriaco che ha la presidenza di turno Ue dell'Ecofin H. Loeger. "Se ci sono regole ...

[Il retroscena] Le dimissioni di Tria sono ancora sul tavolo. Bruciati 22 miliardi. La minaccia di Di Maio ha cambiato la manovra : La sincerità del viceministro Il più sincero, in una giornata in cui la Lega non può trionfare al di là delle parole di Salvini, è stato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, quota Lega. "...

Manovra - Cazzola : “Tria? Sono deluso - ha coperto il sedere di questi. Italia beva la sua coppa di veleno fino alla fine” : Intemerata furibonda dell’economista Giuliano Cazzola contro il governo gialloverde, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, gli elettori della Lega e del M5s. Ospite de “L’Ialia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, Cazzola commenta, in primis, la scelta del titolare del Tesoro Giovanni Tria di accettare l’innalzamento del deficit fino al 2,4%: “Me lo aspettavo, perché era molto improbabile che un ministro dell’Economia, che, peraltro, è ...

Manovra - accordo M5s-Lega sul 2 - 4%. Ma Tria : "Non ci sono risorse per tagliare la Fornero" : stallo. Nel vertice di governo sul Documento di programmazione economica finanziaria, Def,, il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per il reddito di cittadinanza, ma avrebbe lasciato fuori la revisione della riforma Fornero con l'introduzione delle 'quota 100' per andare in ...

Versace vende ma per favore niente pianti. I problemi dell’indusTria italiana sono altri : Versace finisce nelle mani degli americani, ma per favore niente pianti o lamenti. Purtroppo, ci sarebbe dell’altro, molto più grave e più serio, cui pensare. Questo, in sintesi, quello che si può dire alla notizia che l’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace – uno dei simboli più prestigiosi della moda italiana – oggi passa nelle mani degli americani di Michael Kors. Negli ultimi anni il gruppo della medusa stilizzata scriveva a ...

Triathlon - Zanardi : 'Sono l'ironman disabile più veloce al mondo' : Esulta così, sulla sua pagina Facebook, il campione di automobilismo Alex Zanardi che ieri, partecipando all'ironman di Triathlon a Cervia è giunto quinto assoluto, ha messo in fila...

Conte : 'Massima fiducia in Tria - ma i burocrati sono al nostro servizio' : Roma, 23 set., askanews, - 'Certo ho la massima fiducia, io ho fiducia in tutti i ministri, non solo nei ministri ma a tutti i livelli. Ho letto di qualche polemica ma lasciano il tempo che trovano'. ...

Usa - sparatoria in Maryland vicino a un parco indusTriale : “Ci sono molte vittime” : Ci sono “molte vittime” nella sparatoria avvenuta nella contea di Hartford, nel Maryland. È quanto conferma su Twitter l’account dell’ufficio dello sceriffo, spiegando che la situazione è “ancora fluida”. Secondo diversi media, le vittime sono almeno 3 e ci sarebbero anche due feriti. Non è ancora chiaro chi ha aperto il fuoco all’interno di un parco industriale nella zona tra Spesutia Road and Perryman ...

Manovra - Salvini : "Troveremo un equilibrio. Tria? Gli italiani possono dormire sonni tranquilli" : A chi gli chiedeva se il ministro dell'Economia Tria possa dormire sonni tranquilli, Salvini ha risposto: "Gli italiani possono dormire sonni tranquilli". di Livia Crisafi

Legge di stabilità - pressing Di Maio sul ministro Tria : 'Trovi i soldi per gli italiani che sono in difficoltà' : Sulla Legge di stabilità tensioni nella maggioranza.Tria per ora intravede misure per mantenere il deficit Pil all'1,6% escludendo o riducendo la portata delle richieste di Lega e M5s -

Bari - Trentatrè eccellenze indusTriali pugliesi sono state premiate alla Fiera del Levante : Quindi conosco bene il rapporto che ci deve essere tra cultura d'impresa e politica', ha aggiunto. Poi, l'attualità scottante. 'È possibile che assisteremo ad una richiesta di autonomia rafforzata da ...

Castelli pressa Tria : 'Da gennaio' pensioni di cittadinanza a 780 euro - poi per il reddito di cittadinanza 'i 10 miliardi ci sono' : Il vice ministro dell'Economia assicura che le pensioni minime saranno alzate, per il reddito di cittadinanza servono '3-4 mesi' per riformare i centri per l'impiego

