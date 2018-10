Tria all' UE | Pil crescerà dell' 1 | 5% nel 2019

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Def alle Camere - 16 mld per reddito di cittadinanza e pensioni. Tria alla Ue : Pil crescerà all’1 - 5% nel 2019 : Oltre 16 miliardi per reddito di cittadinanza e riforma Fornero (quota 100), di cui 9 miliardi per reddito e pensioni di cittadinanza, 7 per la quota cento. Per i centri per l’impiego 1 miliardo, flat tax 2 miliardi, assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine 1 miliardo, truffati dalle banche 1,5 miliardi. Mentre il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato una lettera alla Commissione europea ...

Il nuovo Def è alle Camere. Tria : "Con Ue dialogo aperto" : Il deficit sale al 2,4% nel 2019 per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% del 2021. Di contro il pil sale all'1,5% nel prossimo anno, per poi arrivare all'1,6% e poi tornare all1,4% nei due anni successivi.Sono questi i dati su cui si baserà il prossimo Def e la prossima manovra. Dati contenuti nell'attesa nota di aggiornamento che arriverà oggi in Parlamento e che Giovanni Tria ha rivelato in una lettera inviata alla Commissione ...

