Il ministro Tria scrive all’Ue : “Manovra coraggiosa e responsabile - pensiamo ai cittadini” : "Come sostenuto in diverse occasioni, la manovra di bilancio che questo Governo si appresta a varare è coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini, assicurando in seguito un profilo di riduzione del deficit, che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per chiudere all'1.8% del 2021", ha scritto Tria nella lettera indirizzata alla Commissione europea.Continua a leggere

Tria a Ue : ora crescita - Pil 2019 +1 - 5% : 19.58 Tria a Ue: ora crescita, Pil 2019 +1,5% L'economia italiana l'anno prossimo crescerà a un ritmo dell'1,5% per accelerare all'1,6% l'anno successivo. Così il ministro dell'Economia, Tria, in una lettera alla Commissione Ue sui nuovi obiettivi di finanza pubblica. Esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti, Tria definisce la prossima manovra "coraggiosa e ...

Tria a Ue : ora crescita - Pil 2019 +1 - 5% : 19.58 L'economia italiana l'anno prossimo crescerà a un ritmo dell'1,5% per accelerare all'1,6% l'anno successivo. Così il ministro dell'Economia, Tria, in una lettera alla Commissione Ue sui nuovi obiettivi di finanza pubblica. Esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti, Tria definisce la prossima manovra "coraggiosa e responsabile". E conferma che il deficit calerà dal 2,4% del 2019 all'1,8% del 2021. Auspica un dialogo "aperto e ...

Manovra - Tria scrive alla Commissione Ue : “Nel 2019 il pil a +1 - 5%. Negli anni successivi 1 - 6 e 1 - 4. Ora confronto” : Le stime di crescita sulle quali si baserà la Manovra del governo prevedono un aumento del pil del 1,5% nel 2019 per arrivare all’1,6 nel 2020 e calare leggermente all’1,4 nel 2021. A ventiquattr’ore dal vertice di Palazzo Chigi nel quale sono state sciolte le ultime riserve riguardo alla nota d’aggiornamento al Def, si conosce l’impatto previsto dalle misure della prossima legge di Bilancio. È il ministro ...

Manovra - Conte : "Sarà seria e coraggiosa". Tria : "Più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

Manovra - Conte : "sarà seria e coraggiosa" <br> Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

Manovra - Conte : "sarà seria e coraggiosa". Tria : "più investimenti pubblici per la crescita" : Def e legge di bilancio 2019 al centro della conferenza stampa di stasera a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura a nome del governo che il rapporto deficit-pil verrà fissato al 2,4% solo nel 2019 per poi calare al 2,1% nel 2020 e all'1,8% l’anno successivo.La precisazione era arrivata già in mattinata per bocca del Ministro dell’Economia: le parole di Giovanni Tria davanti alla platea di ConfindusTria avevano ...

ConfindusTria : «Sì a sforamento deficit - ma solo se porta crescita» | : Il Centro studi rivede al ribasso la crescita del Paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il presidente Boccia: «Se sale lo spread pagano imprese, famiglie e Stato»

IndusTriali scettici. Credito al Governo - ma affiora il timore del "vorrei ma non posso" : "Partiamo dal ponte Morandi, prendiamolo come simbolo. In quanto tempo si ricostruisce? Le infrastrutture collegano le periferie con il centro: quando si fanno?". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia fa scattare il cronometro dell'Associazione sul feeling con il Governo, parlando seduto accanto al ministro dell'Economia Giovanni Tria in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi dell'associazione. Il mood ...

ConfindusTria : «Sì a sforamento deficit : Il Centro studi rivede al ribasso la crescita del Paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il presidente Boccia: «Se sale lo spread pagano imprese, famiglie e Stato»

ConfindusTria - Boccia : "Sì a sforare deficit ma solo se c'è crescita" - : Pe il presidente degli industriali la manovra dovrà avere "due pilastri", "il contratto di governo", ma anche "la sostenibilità e la crescita". E sul reddito di cittadinanza dice: "Non può essere un ...

Def - Tria : no a finanza allegra. Boccia : sforamento deficit solo se porta crescita : La stima del Pil scende a 0,9% nel 2019. Il CsC ritiene «un'ipotesi molto forte, difficile da realizzare» quella ipotizzata dalla Nota di aggiornamento del Def all'1,6 per cento per il prossimo anno: «Dipende dalla composizione della Manovra - dice il capo economista Andrea Montanino - ma servirebbe il doppio della crescita negli ultimi due trimestri del 2018 e lo 0,4-0,5 per cento in ogni trimestre del 2019»...

Manvora - Tria : "Calo del deficit dopo il 2019" : L'opinione della Commissione Uesulla bozza di legge di stabilità si baserà però sui dati del 2018 esugli obiettivi di bilancio fissati dal governo per il 2019. Esclusi quindi i numeri che il governo stimerà per il2020 e 2021.

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : reddito cittadinanza non per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...