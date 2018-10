Trenitalia | “Tutti nostri treni sostenibili”

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Ferrovie dello Stato ha sempre mostrato grande interesse alla CSR. Non è un concetto velleitario ma deve entrare nella nostra quotidiana gestione dell’azienda“. Parla così Tiziano Onesti, presidente didel gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a margine del salone della CSR a Milano. “Tutta l’esperienza di viaggio è orientata a far si che il viaggiatore stia bene – dice Onesti – non è solo uno slogan ma un fattore a cui teniamo molto. Tutti isposano a pieno il modello di sostenibilità: mirano a salvaguardare ciò che lasciamo aifigli. Questo vuole dire essere sostenibili, adottare sempre atteggiamenti sostenibili e responsabili nella gestione della nostre imprese“. L'articolo: “Tuttisostenibili” Meteo Web.