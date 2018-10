Tre giorni di iniziative per Rifondazione spezzina

Una settimana lavorativa di 4 giorni poTrebbe rendere le persone più felici (e produttive) : Sembra che un solo weekend non basti a farci riposare come si deve: ma a dirlo non sono i lavativi, bensì la scienza. Credete che lavorare cinque giorni a settimana sia troppo? Bene, perché forse nel futuro prossimo potrebbe accadere qualcosa di rivoluzionario. Nel Regno Unito, infatti, i sindacati hanno proposto di diminuire i giorni lavorativi da cinque a quattro. Non solo per migliorare la qualità di vita delle persone, ma anche il rendimento ...

Una settimana lavorativa di 4 giorni poTrebbe rendere le persone più felici : Sembra che un solo weekend non basti a farci riposare come si deve: ma a dirlo non sono i lavativi, bensì la scienza. Credete che lavorare cinque giorni a settimana sia troppo? Bene, perché forse nel futuro prossimo potrebbe accadere qualcosa di rivoluzionario. Nel Regno Unito, infatti, i sindacati hanno proposto di diminuire i giorni lavorativi da cinque a quattro. Non solo per migliorare la qualità di vita delle persone, ma anche il rendimento ...

Villazzano : cinque giorni - Tre spettacoli della stagione Residenze : Prima della partenza delle stagioni in abbonamento di Prosa, Lirica e Fantasio sarà la stagione Residenze a scattare per prima dai nastri di partenza con tre spettacoli in cinque giorni tra il 5 e il ...

Imprese - grandi opere e futuro di Fi al centro della Tre giorni di #IdeeItalia : Sono previsti in tutto 170 interventi tra parlamentari, eurodeputati, consiglieri e amministratori, rappresentanti del mondo del lavoro e dell'associazionismo. Toccheranno vari temi: dalla sanità all'...

Previsioni Meteo Piemonte - dopo il primo freddo torna il caldo : temperature massime olTre +25°C nei prossimi giorni : torna il sole in Piemonte, e con esso si innalzano le temperature, crollate in seguito al passaggio della prima perturbazione autunnale, che ha portato qualche centimetro di neve oltre i 2.000 metri e spruzzate a quote inferiori. Le massime sono di nuovo tornate a 22-23 °C e risaliranno di qualche altro grado domani, arrivando fino a 26 °C nel Torinese. Minime in rialzo in montagna mentre in pianura il recupero sarà più limitato. La scorsa notte ...

Giappone - nuovo potente tifone in arrivo : “Kong-Rey” poTrebbe raggiungere la 5ª categoria in pochi giorni [MAPPE] : 1/7 ...

Bufera su Casalino : spunta un audio a Tre giorni dal crollo del Ponte Morandi : Già al centro dell'attenzione dei media in questi giorni prima per il suo stipendio da portavoce e poi per un audio contro i tecnici del Ministero dell'Economia, Rocco Casalino piomba nell'ennesima Bufera intorno al suo nome. L'ultimo caso sta scatenando la reazione da più parti del mondo della politica e non solo. A finire al centro delle critiche, questa volta, è un messaggio vocale che Casalino avrebbe registrato il 17 agosto e ...

Siena - Mercato nel Campo : 2 giorni nel Trecento tra cultura ed eccellenze enogastronomiche e artigianali : A Siena rivive il Mercato nel Campo: sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018, una delle piazze più belle del mondo torna alle sue origini medievali e ospita un singolare evento di vita quotidiana. Si rievoca il “Mercato grande” che, ai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento e lo si fa secondo le regole di allora. I migliori prodotti della tradizione senese e alcune eccellenze provenienti da ...

Martina Franca : festa del volontariato e festa dei nonni - da oggi per Tre giorni "Solidarietà senza età" : ... Vito Intino, referente regionale del Forum Terzo Settore Puglia e Rosalba Gargiulo, vice presidente nazionale CONVOL, cercheranno di fare chiarezza su un tema che riguarda molto da vicino il mondo ...

Verso la 'Castagnata coimese' : Tre giorni di sapori a km 0 : Poi per il resto Coimo non vi deluderà con le castagne e i suoi molteplici menù, con spettacoli mostre e sfilate e con la consueta perfetta e meticolosa organizzazione che rendono una visita alla ...

Travolse donna - morta Tre giorni fa : pirata arrestato dopo un mese : Lo hanno catturato all'alba. Raffaele Costagliola si era rifugiato in casa di parenti, al Rione Luzzatti. Da un mese era irreperibile: dopo aver falciato a folle velocità con la sua auto, la sera del ...

Apre FestivalFuturo - Tre giorni di “Ri-Generazioni” : Cogliere ogni opportunità per innovare economizzando risorse ed energie nei cicli di offerta, produzione e utilizzo, in tutti i settori rilevanti per la vita delle persone e per lo sviluppo di un mercato efficiente. Puntare alla realizzazione di nuovo valore sociale e ambientale in qualunque ambito ci si muova, dall’energia, ai trasporti, dall’informazione alla produzione e consumo alimentare, sino alla formazione e alla spinta all’innovazione ...

Apre FestivalFuturo - Tre giorni di 'Ri-Generazioni' : La tre giorni di "Ri-Generazioni, l'era dell'economia circolare" è inaugurata dalla tavola rotonda con i protagonisti di questa edizione, con Paolo Martinello, presidente Fondazione Altroconsumo e i ...

Successo per la Tre giorni al centro storico : Artisti di strada e spettacoli teatrali in via Bell'Arintha. In scena: l'esilarante 'Curnutu e Cuntientu' a cura della Compagnia Stuazzi&Pitazzi; la rivisitazione briosa della celebre commedia di ...