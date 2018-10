Tre continua ad offrire le Play 30 Unlimited e Special con 30 GB a partire da 5 euro al

Eccellenza : il Dattilo Noir pareggia a Castellamare - menTre il Mazara continua a volare! Ecco tutti i risultati : Agata Canicattì 2-0 Licata Calcio Nuova città di Caccamo 1-0 Parmonval Polisportiva Castelbuono 0-1 Alba Alcamo 1928 Pro Favara 0-0 Geraci Sport Club Marsala 1912 2-1 Mussomeli

Fortnite : il misterioso cubo viola poTrebbe continuare a crescere nella Stagione 6 : Il mistero del cubo viola ha caratterizzato buona parte della Stagione 5 di Fortnite, con la community del Battle Royale di Epic Games che nel corso delle settimane ha elaborato quasi ogni tipo di teoria su questa enigmatica entità.Stando però a quanto riporta Fortnite Intel, con l'avvicendarsi delle stagioni il cubo potrebbe non aver esaurito il suo ruolo all'interno del gioco. Il datamining dei file di Fortnite evidenzia che il misterioso ...

La truffa dei diamanti - continuano le denunce : nei guai Tre funzionari di banca a Lucca : continuano le truffe sui diamanti venduti a prezzi gonfiati ai danni dei clienti di numerose banche. Nonostante le denunce da parte di associazioni come Altroconsumo, sfociate anche in inchieste dell’Antitrust e multe salate ai danni degli operatori, giungono nuove notizie di denunce da parte di risparmiatori truffati. [VIDEO] L’ultima vicenda, in ordine di tempo, è stata portata all’onore delle cronache dal quotidiano La Nazione che riferisce ...

5G - Wind Tre continua a giocare al rialzo : offerte sopra i 5 miliardi : Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) I rilanci per le frequenze del 5G sfondano il tetto dei 5 miliardi di euro. Più del doppio della cifra minima che il governo considerava di incassare. Un miliardo in più delle migliori previsioni degli analisti. Il testa a testa tra chi offre di più per aggiudicarsi le frequenze su cui viaggeranno le reti mobili di quinta generazione non sembra arrestarsi. Così, a venti giorni dall’inizio ...

The Walking Dead - la saga poTrebbe continuare per altri 10 anni : Per anni The Walking Dead, la serie sull’apocalissi zombie prodotta dal canale americano Amc, è stato uno dei titoli più seguiti negli Stati Uniti con esportazioni di successo in tutto il mondo. Da qualche stagione a questa parte, però, gli ascolti hanno iniziato a diminuire, e anche per questo la nona stagione in arrivo ad ottobre rivoluzionerà parecchi equilibri per tentare di riportare l‘interesse del pubblico ai fasti di un ...

Diretta/ Napoli-Fiorentina (risultato live 0-0) sTreaming video e tv : continuano a scarseggiare le emozioni : Diretta Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Meteo - olTre i 30°C su gran parte d’Europa - fino a 36°C in Spagna : l’ondata di caldo continua [MAPPE] : 1/7 ...

La soffoca menTre fanno “sesso esTremo” - poi continua a dormire accanto al cadavere per giorni : Un 40enne inglese è stato condannato per l'omicidio di Charlotte Teeling avvenuto lo scorso febbraio a Birmingham. L'uomo si era difeso sostenendo che era stata la stessa vittima - morta per una “forte compressione del collo” - a volere quel "trattamento" a letto.continua a leggere

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona : olTre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da Tre cali consecutivi - -5 - 12% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per L'Indice siderurgico a Piazza Affari, mentre mostra un'intonazione debole L'Indice EURO STOXX. L'Indice italiano delle azioni siderurgiche scivola a quota 38.269,85 ...

L'Indice italiano delle azioni siderurgiche continua sulla scia ribassista rappresentata da Tre cali consecutivi - -5 - 12% - : Scambi al ribasso per l' indice siderurgico a Piazza Affari , mentre mostra un'intonazione debole l' indice EURO STOXX . L' indice italiano delle azioni siderurgiche scivola a quota 38.269,85 in ...

Migranti - Trenta : “missione Sophia - porte chiuse Ue”/ “Delusa da Europa” : Salvini - “valutiamo se continuare” : Migranti, riunione a Vienna su missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Parte stasera TeatrOlTre - ma sull'agibilità culturale lametina si continua a valutare di volta in volta : Di questo il componente della terna commissariale non si occupa, limitandosi a rispondere a precisa domanda su quali siano i luoghi ad oggi non adatti a spettacoli che 'queste location scelte sono ...