Trame - Il Segreto : Hipolito accetta di accompagnare Gracia a partorire sulle Alpi : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad ottobre in Spagna, si soffermano su Hipolito e Gracia, interpretati da Selu Nieto e Carmen Canivell. La coppia, infatti, non sarà d'accordo su dove far nascere il loro figlio, tanto da litigare furiosamente. Il Segreto: Hipolito non vuole accompagnare Gracia sulle Alpi Elsa attaccherà Antolina dopo la morte di suo padre. Proprio quest'ultima fingerà di essere ferita dalle accuse ...

Il Segreto - Trame : Alfonso scopre che Emilia è stata violentata dai carcerieri : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella di Aurora Guerra [VIDEO] protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame degli appuntamenti in onda a novembre su Canale 5 si soffermano su Emilia e Alfonso, i nonni di Camelia. I coniugi Castaneda, infatti, saranno seviziati dal generale Perez De Ayala. Proprio quest'ultimo rivelera' al Castaneda che sua moglie è stata abusata durante la sua prigionia. Il Segreto, anticipazioni: Alfonso ...

Il Segreto - Trame : Alfonso scopre che Emilia è stata violentata dai carcerieri : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella di Aurora Guerra protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame degli appuntamenti in onda a novembre su Canale 5 si soffermano su Emilia e Alfonso, i nonni di Camelia. I coniugi Castaneda, infatti, saranno seviziati dal generale Perez De Ayala. Proprio quest'ultimo rivelerà al Castaneda che sua moglie è stata abusata durante la sua prigionia. Il Segreto, anticipazioni: Alfonso e Emilia ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dall’8 al 13 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018: Francisca è sollevata nel sapere che Larraz ha convinto i suoi uomini a deporre le armi, ma la signora non ha certo intenzione, come promesso, di rispettare le condizioni dei ribelli. In paese arriva l’assassino di Mariana, Dos Caras, il quale dice a Nicolas che Mariana, prima di morire, gli aveva confessato di aspettare un altro figlio. Nicolas spara a ...

Trame - Il Segreto : Raimundo caccia Julieta e Saul dalla Villa - il ritorno di Dolores : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni in onda ad inizio ottobre in Spagna, svelano che Fernando accettera' la richiesta di Gonzalo. Proprio quest'ultimo mostrera' seria preoccupazione per Alfonso e Emilia. Raimundo, nel frattempo, buttera' fuori Julieta e Saul dalla Villa. Il Segreto: Dolores torna a Puente Viejo Antolina fingera' di avere alcuni problemi con ...

Il segreto - donna Francisca condannata a morte : anticipazioni Trame dal 1 al 6 ottobre : Il segreto, puntata di lunedì 1 ottobre 2018: anticipazioni Saul e Prudencio comprendono che c’è poco da stare tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Larraz, consigliano Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che avrà dalla donna non saranno quelle che sperava. Espinosa va alla locanda e sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la brusca reazione di ...

Anticipazioni Il Segreto - Trame fino al 6 ottobre : Francisca viene condannata a morte : Lunedì, 1 ottobre, inizia una nuova settimana piena di sorprese all'interno della soap opera Il Segreto [VIDEO]. Le Anticipazioni delle puntate, che vanno dall'1 al 6 ottobre, rivelano che Prudencio Jose Milan mostrera' la sua preoccupazione per la matrona Francisca Montenegro Maria Bouzas. Poichè non ha fiducia delle parole di Larraz, consigliera' alla donna, e a Raimundo, di lasciare la villa. Severo si impegnera' nel tentativo di incontrare ...

Il segreto - irruzione al matrimonio di Julieta : anticipazioni Trame dal 24 al 29 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16.10 (il sabato sessanta minuti prima, alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: le nozze affrettate di Julieta e Prudencio Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dall’1 al 6 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: Saul e Prudencio comprendono che c’è poco da stare tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Larraz, consigliano a Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che avrà dalla donna non saranno quelle che sperava. Espinosa va alla locanda e sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la ...

Il Segreto - Trame 24-29 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Francisca è viva Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale5 e il mercoledì in prima serata su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Francisca morirà e poi resusciterà! La megera e Raimundo riescono a sfuggire all’ira di Fulgencio grazie a Fernando Mesia. Francisca torna alla Casona ...

Il Segreto - le Trame della prossima settimana : dal lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018 : I braccianti irrompono prima in chiesa durante le nozze di Julieta e Prudencio e poi in municipio dove destituiscono Carmelo.

Anticipazioni Il Segreto - Trame fine settembre : Julieta si sposa - Francisca in ostaggio : Proseguono le avventure degli abitanti di Puente Viejo e nella prossime due settimana ne vedremo di belle. Stando alle Anticipazioni Il Segreto, ci sara' molto movimento al villaggio. Ci sara', infatti, una sommossa da parte di Graciano [VIDEO] e dei suoi uomini che interromperanno le nozze di Julieta. Francisca, invece, sara' presa in ostaggio e costretta a servire i braccianti. Il Segreto, trame della prossima settimana: rivolta a Puente ...

Il segreto - irruzione al matrimonio di Julieta : anticipazioni Trame dal 24 al 29 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16.10 (il sabato sessanta minuti prima, alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: le nozze affrettate di Julieta e Prudencio Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

Trame Il Segreto : Fernando scopre un telegramma di Maria - Adela colpita da un proiettile : Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Fernando intercettera' una lettera di Maria mentre Adela verra' ferita gravemente da uno sconosciuto. La situazione alla Casona sara' molto tesa dopo l'arrivo del Mesia, che si occupera' degli affari di Francisca con l'intento di accaparrarsi il suo intero patrimonio. Nello stesso tempo l'uomo tradira' Prudencio, facendo capire a Julieta che è stato proprio suo marito ad uccidere Saul e far credere a ...