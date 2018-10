Tra i paria della crisi strozzati dagli interessi | “Esclusi dal sistema” 

AutosTrade - Conte : "Genova? Avanti con la revoca ?Prepariamo una contromossa" : Giuseppe Conte tira diritto. Il governo revocherà la concessione ad Autostrade. Il presidente del Consiglio in un'intervista al Corriere mette in chiaro le cose: "Valuteremo con attenzione la modalità migliore per soddisfare l"interesse pubblico. Va senz"altro trovata un"alternativa a cattive privatizzazioni e a un sistema concessorio mal realizzato". Poi annuncia una "contromossa" che potrebbe annullare o ridurre le penali che dovrebbe pagare ...

Appello a Saviano : prepariamola assieme la risposta alla desTra : "Fare" l'opposizione non è lo stesso che "stare" all'opposizione. Per la seconda cosa basta alzare i decibel, fuori e dentro le aule parlamentari. Fare l'opposizione porta con sé la costruzione di una alternativa. Oggi la prova per noi è riuscire in questo e non c'è molto tempo a disposizione. Il governo naviga a vista. Sui diritti umani sta scrivendo una delle pagine più buie della storia d'Italia e bene ...