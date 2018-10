Torna il maltempo in Campania e a Napoli | pioggia nel weekend

Maltempo in Toscana - enorme Tornado si abbatte sulla costa a Cecina [FOTO e VIDEO LIVE] : Un enorme tornado s’è abbattuto pochi minuti fa sul litorale centrale della Toscana, a Cecina. Il Maltempo sta colpendo da stamattina gran parte della Regione, con piogge torrenziali tra le province di Pisa e Livorno con 67mm di pioggia a Montecatini Val di Cecina, 50mm a Santa Luce 40mm a Guardistallo, 35mm a Castagneto Carducci, Fucecchio e Lajatico, 32mm a Volterra e Riparbella, 27mm a Cecina. Sul tornado di poco fa a Cecina, non ...

Meteo oggi : Torna il maltempo - attese piogge e temporali : Meteo oggi - Nuova perturbazione, atteso maltempo diffuso. Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, a causa dell'arrivo di una moderata saccatura Nord Atlantica, assisteremo ad un ulteriore...

Maltempo USA - violente tempeste lasciano una scia di distruzione in Minnesota : almeno 4 Tornado - alluvioni - blackout e danni estesi [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Torna il maltempo in Campania allerta gialla sino a stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi. Sulle zone Alto Volturno e Matese, ...

Allerta Meteo - Torna il maltempo : Sardegna nel mirino delle piogge nelle prossime ore : Allerta Meteo – Cambierà localmente il tempo nel corso delle prossime ore. Un moderato ramo instabile nordatlantico, riuscirà a trovare un varco verso sud, nel promontorio anticiclonico che staziona da qualche giorno sul nostro Bacino, ma diffusamente su Centro Ovest Europa. Il punto di ingresso verso il Mediterraneo centro-occidentale sarà il Golfo del Leone, poi con cavo instabile che si ondulerà verso le Baleari, Sardegna e Nordovest ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e Tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Maltempo Verona : la situazione Torna alla normalità : La situazione è tornata nella normalità a Verona dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte della città. “In poco più di un giorno – ha sottolineato l’assessore comunale alla Sicurezza, Daniele Polato – abbiamo risolto le criticità maggiori. Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato: la Polizia municipale, le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, tutti i ...

Meteo - settembre "a due facce" : temperature fino a 38 gradi - poi Torna il maltempo : Da giovedì e soprattutto venerdì e sabato una nuova perturbazione atlantica sarà pronta a riportare il maltempo al...

Maltempo - “raffica” di Tornado sulle coste tirreniche nella prima Domenica di Settembre : tutte le FOTO da Ventotene - Ponza e dall’isola d’Elba [GALLERY] : 1/14 Ventotene ...

Maltempo - ancora piogge da Nord a Sud. Da martedì Torna il sole - : La Protezione civile ha previsto un'allerta arancione per la Lombardia e allerta gialla per le altre zone della Penisola, dal Friuli alla Puglia. L'alta pressione dovrebbe tornare a inizio settimana, ...

Maltempo - ancora piogge da Nord a Sud. Da martedì Torna il sole : Maltempo, ancora piogge da Nord a Sud. Da martedì torna il sole La Protezione civile ha previsto un’allerta arancione per la Lombardia e allerta gialla per le altre zone della Penisola, dal Friuli alla Puglia. L’alta pressione dovrebbe tornare a inizio settimana, ma giovedì o venerdì è in arrivo un’altra ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e Tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

METEO - Torna IL MALTEMPO AL NORD/ Ultime notizie - i temporali si spostano a nord est e al centro sud : METEO, TORNA il MALTEMPO al nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Meteo - Torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)