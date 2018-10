Torna il concorso per raccontare il lavoro che cambia

Immagina il tuo VinNatur Tasting 2019 : Torna il concorso di VinNatur che premia gli artisti : VinNatur , associazione viticoltori naturali, promuove, in collaborazione con Lino’s & Co. e L’Illustratore Italiano, la nuova edizione del concorso Immagina

Torna Miss Teenager - concorso che lanciò i più importanti volti della tv italiana : In gara 25 ragazze, la finale domenica 23 settembre a Roma. Madrina dell'evento Barbara De Rossi, presidente di giuria...

Premio Musica contro le mafie - Torna il concorso nazionale per la musica socialmente impegnata : Ritorna il “Premio musica contro le mafie”, il concorso nazionale che premia e sostiene la musica socialmente impegnata. Organizzata dall’associazione musica contro le mafie, della rete di Libera fondata da Don Luigi Ciotti, lo slogan di questa nona edizione è “Change your step“, per evidenziare la precisa direzione dell’impegno artistico ricercato. Il bando, online dal tre settembre, è disponibile sul sito ufficiale ...