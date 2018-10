“Tom Cruise non vede la figlia da anni | ecco perché” Le ultime foto insieme risalgono al

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 ottobre 2018) “Desidero che la mia piccolina abbia una vita serena e normale”. Katie Holmes l’aveva detto ai tempi del divorzio da Tom, nel 2012, e, stando alle, ha mantenuto la promessa. Suri ha 12(compiuti il 18 aprile scorso) e vive lontano dai riflettori. Non è più la Suri di un tempo, quella che, malgrado fosse una bimbetta, finiva sui giornali con le scarpe coi tacchi e il make up e si spostava con l’elicottero a Los Angeles. Oggi vive a New York, sogna un futuro da ballerina e cresce tranquilla, senza red carpet e gli scatti via social, a eccezione di qualche rarasul profilo dell’attrice, che prova “a fare del mio meglio e mi ispiro all’educazione che i miei genitori hanno dato a me e ai miei fratelli, Qualsiasi cosa io faccia è per lei”, ha detto tempo fa la ex stellina di Dawson’s Creek ora 39enne. Insomma, Suri sta vivendo ...