Tmb Salario Roma | Ama | “Non è certo che la colpa dei miasmi sia nostra” Ma vara

Caudo : continua nostra battaglia verso Tmb Salario : Roma – “Apprendiamo dai mezzi di comunicazione la volonta’ di Ama e dell’amministrazione Raggi di avviare un ‘progetto’ di monitoraggio dell’area e delle emissioni odorigene del Tmb di via Salaria. Come Municipio e giunta municipale parteciperemo e daremo tutto il nostro sostegno alla rilevazione, anche mettendo a disposizione i dati raccolti con i cittadini da luglio a oggi nell’ambito delle ...

Colosimo : vicini a manifestanti contro Tmb Salario : Roma – “Fratelli d’Italia condivide l’impegno dei cittadini dei comitati di quartiere per la chiusura del Tmb di via Salaria. Sabato 6 ottobre parteciperemo alla manifestazione senza simboli e senza bandiere condividendone in pieno il senso civico e apartitico, come persone che subiscono ogni giorno sulla propria pelle gli effetti dannosi delle esalazioni nocive del compattatore”. “L’aria puzzolente e ...

Tmb Salario Roma - osservatorio impianto rifiuti : “Oltre 3mila segnalazioni di miasmi. Nausea e vertigini dei residenti” : Mal di gola, Nausea o vomito, mal di testa, vertigini, bruciore alla gola e al naso, bruciore agli occhi, difficoltà di respirazione e senso di soffocamento, tosse e problemi intestinali. Sono questi i disturbi più frequenti registrati fra le popolazioni dei quartieri limitrofi all’impianto tmb Ama Salario di Roma. Un dossier, quello dell’osservatorio straordinario del Municipio III, composto da membri dell’amministrazione municipale e ...

Pedica : sabato presenzieremo a manifestazione Tmb Salario : Roma – “Raggi non rimandi alle calende greche la chiusura del Tmb sulla Salaria. Deve dare subito una data precisa, visto che l’impianto avrebbe gia’ dovuto cessare l’attivita’ alla fine del 2015”. E’ quanto chiede, in una nota, Stefano Pedica del Pd, che sabato pomeriggio sara’ accanto ai residenti e al Municipio III per protestare contro la presenza del Tmb. “Ricordo che da anni i ...

Roma : anche Legambiente a manifestazione ‘No Tmb Salario’ : Roma – Crescono le adesioni alla manifestazione ‘No Tmb Salario’ promossa dall’Osservatorio permanente municipale per il prossimo 6 ottobre. anche Legambiente fa sapere che sabato sara’ presente alle 15,30 in via Salaria 981, davanti all’ingresso dell’impianto. “Saremo alla manifestazione convocata contro il Tmb Salario che le amministrazioni comunali promettono di chiudere, ma che si riempie ...

Muroni : 6 ottobre manifesterò per chiusura Tmb Salario : Roma – “Sabato 6 ottobre saro’ al TMB Salario, a Roma, alla manifestazione per chiederne la chiusura. Parliamo infatti di un impianto insostenibile sul fronte delle emissioni odorigene. O meglio della puzza mefitica che sprigiona costantemente e che tutti i giorni i cittadini devono sopportare, con evidenti rischi per salute e ambiente”. Lo afferma in una nota la deputata di LeU Rossella Muroni, annunciando la sua ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...

M5S : Regione si adoperi per trovare soluzione Tmb Salario : Roma – “Invece che continuare a sprecare tempo per fare polemica sul Tmb Salario, puntando il dito contro il Comune di Roma e la sua partecipata Ama, la Giunta Zingaretti e la sua maggioranza, a cominciare dal consigliere Pd Minnucci, si adoperino per trovare le soluzioni per quanto previsto dalle competenze regionali”. Cosi’ il consigliere regionale M5S del Lazio, Marco Cacciatore, presidente della Commissione ...

Tmb Salario : in verbale Arpa agosto no cattivi odori : Roma – cattivi odori si’, cattivi odori no. La disfida sulla puzza proveniente dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Ama in via Salaria si arricchisce di una nuova puntata. L’Arpa Lazio attraverso una nota ha smentito la circostanza secondo la quale “avrebbe ‘certificato’ l’assenza di cattivi odori presso l’impianto di trattamento meccanico biologico Salario” e ha ...

Tmb Salario : Arpa Lazio riscontra diverse irregolarità : Roma – “In merito alle dichiarazioni, riportate anche negli ultimi giorni da diversi organi di stampa, secondo cui l’Arpa Lazio avrebbe ‘certificato’ l’assenza di cattivi odori presso l’impianto di trattamento meccanico biologico Salario, l’Agenzia ritiene che tali dichiarazioni facciano riferimento in maniera impropria ai sopralluoghi effettuati nel mese di agosto in occasione dell’apertura, ...

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...

Pacetti : Tmb Salario chiude grazie Giunta Raggi - non comizi Valeriani : Roma – “Il Tmb Salario non lo chiudono i comizi dell’assessore regionale Valeriani. Da lui e da Zingaretti Roma attende dal 2013 un piano regionale rifiuti che ancora non si vede all’orizzonte. Se proprio vuole parlare di Malagrotta, si occupi della bonifica e con l’Arpa regionale vada a controllare i miasmi che arrivano dall’area dell’ex discarica piu’ grande d’Europa. Mentre Valeriani ...

Fdi : cittadini assistono a litigio Pd-5S su impianto Tmb Salario : Roma – “Sull’impianto Tmb di via Salaria i cittadini stanno assistendo ad un raccapricciante scarico di responsabilita’ tra Regione Lazio e Comune di Roma, con il Pd e il M5S che pensano solo a fare propaganda mentre i cittadini restano asfissiati dalle emissioni odorigene. Ad oggi non sappiamo con precisione quale sia la mole di rifiuti trattata, qual e’ – e se esiste – il piano di dismissione ...

Tempesta-Corbucci : bugie e silenzi su Tmb Salario da Campidoglio : Roma – “Questo pomeriggio l’assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio partecipera’ alla riunione dell’osservatorio sul Tmb Salario che si riunisce a Piazza Sempione. Al contrario la Sindaca Raggi e la sua assessora Montanari continuano ad alternare silenzi assordanti e bugie imbarazzanti, affermando davanti alle telecamere come l’impianto funzioni correttamente, salvo poi scoprire la nota con cui il ...