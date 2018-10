Tito Boeri | L' aumento della spesa per le pensioni non fa crescere l' economia

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) "Non è aumentando lastica che si può farl'del nostro paese, è esattamente il contrario". Lo ha detto il presidente dell'Inps,, parlando a Venezia."L'dello spread porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione - ha continuato -; ciò significaminori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficoltà per la crescita, con minori possibilità di finanziamenti e liquidità per le imprese"."Se si tratta di tutelare il potere di acquisto dei pensionati e rafforzare la loro posizione - ha aggiunto- bisogna pensare a misure di crescita che assegnino maggiore importanza al lavoro e all'produttività".