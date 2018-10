Tina Cipollari fermata dalla polizia | scontro furioso

Tina Cipollari fermata dalla polizia : la reazione è furiosa : Secondo quanto riporta il settimanale 'Nuovo', l'opinionista di 'Uomini e donne' è stata fermata e multata dagli agenti per...

Tina Cipollari furiosa con la polizia dopo essere stata multata (FOTO) : Tina Cipollari prende una multa: la sua reazione stupisce Una delle protagoniste più popolari di Uomini e Donne ha fatto molto discutere in queste ore. Chi? L’opinionista Tina Cipollari, la quale è stata immortalata dai fotografi nel momento in cui ha reagito male con la polizia dopo aver preso una multa. Queste immagini (disponibili a fondo articolo) sono state pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Nuovo uscito nelle edicole ...

Gemma Galgani sceglierà Marco o Rocco?/ Tina Cipollari furiosa : "Lei non cerca un uomo..." (Trono Over) : Gemma Galgani sarà l'indiscussa protagonista della puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne: la dama accetterà di farsi corteggiare da Marco e Rocco.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:40:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari contro Gemma : "È finta - fa lo stesso con tutti" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono classico: il cavaliere Nino Castanotto spiega i motivi del suo ritorno e rivela di cercare "una donna particolare".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:35:00 GMT)

Antonio Zequila - appello a Maria De Filippi : "Tina Cipollari mi attrae da sempre - correrei a Uomini e Donne!" : Antonio Zequila, a distanza di qualche settimana, ha ribadito il proprio interesse per Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5, lanciando un vero e proprio appello a Maria De Filippi durante un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv.Come già rivelato in un'intervista rilasciata a Novella 2000 poco tempo fa, Antonio Zequila e Tina Cipollari si conoscono da quando erano giovani. L'attore ha ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari nel mirino delle critiche : il cambiamento che non sfugge al web (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari nel mirino delle critiche: la replica delle opinioniste ai commenti ricevuti sul peso e non solo!(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e donne - Riccardo Guarnieri massacrato in studio : Tina Cipollari gli dà il colpo di grazia : Nella puntata di mercoledì 26 settembre di Uomini e donne i protagonisti sono ancora una volta Riccardo Guarnieri e Ida Platano . La situazione tra i due sembra più tesa che mai e, dopo Temptation ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : "Spero di organizzare il matrimonio di Tina Cipollari" : "Spero di essere io a organizzare il suo matrimonio!" Così, Giorgio Manetti si dice pronto a organizzare le nuove nozze di Tina Cipollari, ormai legata al ristoratore Vincenzo Ferrara. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne in un'intervista alla rivista Sono ha infatti parlato della sua nuova avventura professionale. Abbandonata, per il momento, la ribalta televisiva del programma di Maria De Filippi, il toscano classe 1956 ha ...

Tina Cipollari parla per la prima volta del fidanzato : “Sono innamorata” : Tina Cipollari racconta per la prima volta l’amore per Vincenzo Ferrara, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo l’addio a Chicco Nalli. L’opinionista di Uomini e Donne, solo qualche mese fa era uscita allo scoperto con il ristoratore fiorentino che ha conquistato il suo cuore. Lui è Vincenzo, proprietario dell’Osteria del porcellino, locale molto conosciuto di Firenze, che ha pubblicato su Facebook e Instagram ...

