Thales Alenia Space partner di OHB per PLATO

Thales Alenia Space : siglato contratto per Plato - per la scoperta e l’osservazione di esopianeti : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) ha annunciato di aver siglato oggi un contratto con OHB System AG per il nuovo programma dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars). OHB System AG sarà prime contractor e Thales Alenia Space partner del progetto. Plato sarà la terza missione scientifica di classe media (M3) nell’ambito del programma Cosmic Vision, segue Solar ...